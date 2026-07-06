Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр топлива

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако незначительно. В понедельник 6 июля они продают его в среднем по 74,59 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было в пятницу 3 числа. В то же время, в экспертной среде ожидают что на текущей неделе резкого изменения стоимости топлива не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: бензин не спешит дорожать, поскольку часть трейдеров оказалась не готова к началу действия нормы об обязательном добавлении биоэтанола к бензину с 1 июля.

Кроме того, подчеркивается, с 1 по 3 июля цены на заправках в основном оставались стабильными. И предпосылок для изменения ситуации в ближайшее время, отмечается, нет.

"На этой неделе эксперты прогнозируют, что цены на бензин и на АЗС в основном останутся стабильными", – резюмировали специалисты.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 69,3-78,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Rodnik.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в настоящее время нет дефицита топлива – рынок обеспечен необходимыми объемами, а импорт и логистика работают в штатном режиме. Несмотря на российские атаки на топливную инфраструктуру, правительство и участники рынка уже готовят дополнительные механизмы защиты и мобильные модели поставок, чтобы украинцы и в дальнейшем были обеспечены топливом.

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