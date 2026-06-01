Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь нужно платить за каждый литр топлива

В Украине цены на бензин А-95 выросли за выходные. Так, 1 июня АЗС продают его в среднем по 75,98 грн/л, что на 4 коп. дороже, чем в пятницу. За месяц топливо подорожало уже на 3,62 грн/л (1 мая средняя цена составляла 72,36 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 181 грн – со средних 3618 до 3799 грн.

По данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 68,85-79,99 грн/л. В частности:

самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol;

самые низкие цены – на АЗС Brent Oil.

Заметные изменения произошли в таких сетях:

заправки Grand Petrol вернули "старую" цену за литр, подняв ее сразу на 5 грн ;

; на VostokGaz литр "95-го" бензина подорожал на 2 грн;

"Днипронафита" подняла цену на 1 грн;

RLS наоборот снизила отпускную стоимость на 50 коп.

Сеть АЗС Цена 01.06 Цена 29.05 Изменение, грн Grand Petrol 79,99 74,99 ↑ +5,00 ОККО 79,90 79,90 — WOG 79,90 79,90 — ГНКАР 78,90 78,90 — Нефтек 77,99 77,99 — Автотранс 76,98 76,98 — БВС 76,90 76,90 — Овис 76,90 76,90 — УПГ 76,40 76,40 — Рур груп 75,49 75,49 — АМИК 75,12 75,12 — Катрал 74,99 74,99 — Параллельный 74,93 74,93 — УКРНАФТА 74,90 74,90 — U.GO 74,90 74,90 — Маркет 74,90 74,90 — Зеленая волна 74,90 74,90 — Чипо 74,55 74,55 — ВостокГаз 73,99 71,99 ↑ +2,00 ЕВРО5 73,99 73,99 — Маршал 73,99 73,99 — СВОИ 73,99 73,99 — КЛО 73,90 73,90 — ВСТ 73,90 73,90 — RLS 73,90 74,40 ↓ -0,50 Олас 73,80 73,80 — Кворум 73,48 73,48 — САНОЙЛ 73,45 73,45 — ДНЕПРЕНАФТА 73,32 72,32 ↑ +1,00 БРСМ-Нафта 73,31 73,22 ↑ +0,09 ZOG 73,00 73,00 — Манго 72,99 72,99 — Авантаж 7 72,95 72,95 — Brent Oil 68,85 68,85 — Средняя по Украине 75,98 75,94 ↑ +0,04

Бензин на АЗС изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.

Водителей уже успокаивают, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.

В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.

Главная разница заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:

E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;

E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;

B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и тому подобное.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах авто. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, а накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.

