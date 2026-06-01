Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь нужно платить за каждый литр топлива
В Украине цены на бензин А-95 выросли за выходные. Так, 1 июня АЗС продают его в среднем по 75,98 грн/л, что на 4 коп. дороже, чем в пятницу. За месяц топливо подорожало уже на 3,62 грн/л (1 мая средняя цена составляла 72,36 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 181 грн – со средних 3618 до 3799 грн.
По данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 68,85-79,99 грн/л. В частности:
- самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol;
- самые низкие цены – на АЗС Brent Oil.
Заметные изменения произошли в таких сетях:
- заправки Grand Petrol вернули "старую" цену за литр, подняв ее сразу на 5 грн;
- на VostokGaz литр "95-го" бензина подорожал на 2 грн;
- "Днипронафита" подняла цену на 1 грн;
- RLS наоборот снизила отпускную стоимость на 50 коп.
Бензин на АЗС изменится с 1 июля
С 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.
Водителей уже успокаивают, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.
В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.
Главная разница заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:
- E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;
- E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;
- B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и тому подобное.
Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах авто. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, а накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.
