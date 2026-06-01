Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь нужно платить за каждый литр топлива

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
324
Заправочный пистолет и топливный бак авто. Иллюстрация
В Украине цены на бензин А-95 выросли за выходные. Так, 1 июня АЗС продают его в среднем по 75,98 грн/л, что на 4 коп. дороже, чем в пятницу. За месяц топливо подорожало уже на 3,62 грн/л (1 мая средняя цена составляла 72,36 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 181 грн – со средних 3618 до 3799 грн.

По данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 68,85-79,99 грн/л. В частности:

  • самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol;
  • самые низкие цены – на АЗС Brent Oil.

Заметные изменения произошли в таких сетях:

  • заправки Grand Petrol вернули "старую" цену за литр, подняв ее сразу на 5 грн;
  • на VostokGaz литр "95-го" бензина подорожал на 2 грн;
  • "Днипронафита" подняла цену на 1 грн;
  • RLS наоборот снизила отпускную стоимость на 50 коп.
Сеть АЗС Цена 01.06 Цена 29.05 Изменение, грн
Grand Petrol 79,99 74,99 ↑ +5,00
ОККО 79,90 79,90
WOG 79,90 79,90
ГНКАР 78,90 78,90
Нефтек 77,99 77,99
Автотранс 76,98 76,98
БВС 76,90 76,90
Овис 76,90 76,90
УПГ 76,40 76,40
Рур груп 75,49 75,49
АМИК 75,12 75,12
Катрал 74,99 74,99
Параллельный 74,93 74,93
УКРНАФТА 74,90 74,90
U.GO 74,90 74,90
Маркет 74,90 74,90
Зеленая волна 74,90 74,90
Чипо 74,55 74,55
ВостокГаз 73,99 71,99 ↑ +2,00
ЕВРО5 73,99 73,99
Маршал 73,99 73,99
СВОИ 73,99 73,99
КЛО 73,90 73,90
ВСТ 73,90 73,90
RLS 73,90 74,40 ↓ -0,50
Олас 73,80 73,80
Кворум 73,48 73,48
САНОЙЛ 73,45 73,45
ДНЕПРЕНАФТА 73,32 72,32 ↑ +1,00
БРСМ-Нафта 73,31 73,22 ↑ +0,09
ZOG 73,00 73,00
Манго 72,99 72,99
Авантаж 7 72,95 72,95
Brent Oil 68,85 68,85
Средняя по Украине 75,98 75,94 ↑ +0,04

Бензин на АЗС изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.

Водителей уже успокаивают, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.

В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.

Главная разница заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:

  • E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;
  • E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;
  • B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и тому подобное.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах авто. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, а накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.

