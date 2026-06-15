Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь на заправках стоит литр топлива

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. В понедельник, 15 июня они продают его в среднем по 75,22 грн/л, что на 4 коп. выше, чем было в пятницу, 12 числа. В то же время, в экспертной среде считают, что до конца текущей недели (21 июня) бензин подешевеет гораздо больше.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: по прогнозам, стоимость ресурса может просесть сразу на около 2 грн/л.

"На АЗС также продолжился нисходящий тренд. По состоянию на 12 июня по сравнению с 5 июня средняя цена бензина А-95 снизилась на 46 коп./л... В течение недели бензин может в среднем снизиться еще в пределах 1-2 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, общий потенциал к снижению цен по состоянию на вечер 12 июня, составлял 4-5 грн. А потому цены могут опуститься гораздо ниже прогнозируемого порога – однако только при условии официального заключения мирного соглашения между США.

"Если такое соглашение состоится и Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть существенно упадут. И потенциал к снижению цен на АЗС усилится", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 69,85-78,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 1 июля на украинских АЗС появятся новые европейские обозначения топлива – E5, E10 и B7, которые будут указывать на содержание биокомпонентов в бензине и дизеле. При этом привычные марки бензина А-95 и А-92 не исчезнут, а изменения будут касаться только системы маркировки в соответствии со стандартами ЕС.

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