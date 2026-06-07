На украинских АЗС вводят новые правила: с чем столкнутся водители с 1 июля

С 1 июля на украинских АЗС появятся новые европейские обозначения топлива – E5, E10 и B7, которые будут указывать на содержание биокомпонентов в бензине и дизеле. При этом привычные марки бензина А-95 и А-92 не исчезнут, а изменения будут касаться только системы маркировки в соответствии со стандартами ЕС.

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Об этом рассказал заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии медиа. Изменения направлены на постепенный переход к более экологичному транспорту иуменьшение зависимости от ископаемого топлива.

Что будут означать новые обозначения

Отныне на украинских АЗС наряду с привычными названиями топлива водители смогут увидеть новые символы. Для бензина будут использоваться следующие обозначения:

E5 – бензин с содержанием биоэтанола до 5%;

– бензин с содержанием биоэтанола до 5%; E10 – бензин с содержанием биоэтанола до 10%.

Для дизельного топлива будет применяться маркировка B7 – дизель с добавлением до 7% биодизеля. Цифра после буквы указывает на максимальную долю биокомпонентов в составе топлива. Например, обозначение E10 означает, что топливо может содержать до 10% биоэтанола.

В странах Европейского Союза подобная система маркировки используется уже несколько лет. Ее главная цель – сделать информацию о составе топлива понятной для водителей и способствовать увеличению использования возобновляемых источников энергии.

Биоэтанол и биодизель производятся из растительного сырья, поэтому считаются более экологичными компонентами по сравнению с традиционными нефтепродуктами. Использование таких примесей помогает сокращать выбросы парниковых газов и приближать транспортный сектор к современным экологическим стандартам. Для Украины это также важный шаг на пути интеграции в европейское экономическое пространство и адаптации топливного рынка к требованиям ЕС.

Какая маркировка используется в Европе

В государствах Евросоюза с 2018 года действует единая система обозначения различных видов топлива. Для бензина применяются – E5, E10, E85. Для дизельного топлива – B7, B10, XTL. Для газообразных видов топлива:

H2 (водород);

CNG (сжатый природный газ);

LPG (сжиженный газ);

LNG (сжиженный природный газ).

При этом бензиновая маркировка обычно размещается в круге, дизельное в квадрате, а газообразное топливо обозначается ромбом.

Нужно ли волноваться владельцам автомобилей

Эксперт отмечает, что большинству украинских водителей волноваться не стоит. По оценкам специалистов топливного рынка, подавляющее большинство автомобилей, выпущенных после 2011 года, без проблем работают на бензине E10. Однако владельцам более старых транспортных средств рекомендуют внимательнее относиться к выбору топлива.

В первую очередь это касается автомобилей с карбюраторными двигателями или моделей, созданных до внедрения современных экологических стандартов. Для таких машин оптимальным вариантом может оставаться бензин E5, который содержит меньшее количество биоэтанола. Узнать, какое топливо рекомендует производитель, можно несколькими способами:

просмотреть техническую документацию автомобиля;

проверить информационную наклейку под люком топливного бака;

ознакомиться с рекомендациями производителя на официальном сайте;

обратиться в дилерский центр или сервисную станцию.

Специалисты советуют не игнорировать эти рекомендации, ведь использование неподходящего топлива может негативно повлиять на работу топливной системы старых автомобилей. Один из самых распространенных вопросов среди водителей — означает ли новая маркировка отказ от привычных названий бензина.

Эксперт уверяет, что бензин А-95, А-92 и другие марки останутся на украинских заправках. Изменится лишь система дополнительного обозначения, которая будет информировать о содержании биологических примесей. То есть водители, как и раньше, смогут выбирать привычное топливо, но рядом с его названием будут видеть новую европейскую маркировку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно снизились цены на бензин А-95. Так, в июне АЗС продают его в среднем по 75,75 грн/л. Впрочем, за месяц топливо подорожало на 2,87 грн/л (3 мая средняя цена составляла 72,88 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 149,5 грн – со средних 3638 до 3787,5 грн.

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