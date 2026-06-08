Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь на заправках стоит литр топлива

За выходные в Украине существенно подешевел бензин А-95. В понедельник 8 июня они продают его в среднем по 75,47 грн/л, что сразу на 28 коп. ниже, чем было в пятницу, 5 числа. В то же время в экспертной среде ожидают еще большего удешевления – по прогнозам, на текущей неделе (заканчивается 14 июня) стоимость топлива может снизиться на 1-2 грн.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: в отдаленной перспективе топливо может подешеветь в целом на 4-5 грн.

"В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились. Поскольку трейдеры сохраняют уверенность, что... ситуация (в войне США и Ирана. – Ред.) идет к деэскалации", – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, по состоянию на вечер пятницы, 5 июня, августовские фьючерсы марки Brent подешевели на 1,94 доллара за баррель, или на 2,04% – до 93,09 доллара за баррель. А июльские фьючерсы американской West Texas Intermediate снизились на 2,5 доллара, или на 2,69% – до 90,54 доллара за баррель.

В то же время, акцентируется, цены на бензин в опте остаются условно стабильными и колеблются в обе стороны. Так, по состоянию на вечер 5 июня:

по сравнению с 3 июня, средняя оптовая цена бензина снизилась на 20 коп./л, до 71,65 грн/л;

по сравнению с 29 мая – выросла на 34 коп./л.

"По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина... на АЗС в течение этой недели цены могут упасть в пределах 1-2 грн/л. В целом при текущих нефтяных котировках бензин сохраняет потенциал для удешевления на 4-5 грн/л", – резюмировали специалисты.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 69,85-78,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 1 июля на украинских АЗС появятся новые европейские обозначения топлива – E5, E10 и B7, которые будут указывать на содержание биокомпонентов в бензине и дизеле. При этом привычные марки бензина А-95 и А-92 не исчезнут, а изменения будут касаться только системы маркировки в соответствии со стандартами ЕС.

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