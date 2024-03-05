Украинские АЗС не стали удерживать цены: сколько теперь стоит бензин

В Украине закончился период роста цен на бензин А-95 – стоимость ресурса начала снижаться. Так, 5 марта АЗС продают его по 51,41 грн/л, что на 2 коп. дешевле, чем днем ранее. А также на 6 коп., чем 1-го числа.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 47,95-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Где цены самые низкие

Самые низкие цены на ресурс установили в сети Авантаж 7 – 47,95 грн/л. А кроме того:

Маркет – 47,99 грн/л;

Фактор – 48,5 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,73 грн/л.

На каких АЗС цены самые высокие

Дороже всего бензин стоит на заправках SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 54,4 грн/л.

Ожидается рост цен

В целом, по данным экспертов, дешевеет бензин уже 2 день подряд. До этого же был продолжительный период роста цен – с 8 февраля по 1 марта ресурс подорожал на 68 коп./л.

В то же время, по словам аналитика консалтинговой компании Нафторынок Александра Сиренко, в Украине ожидается ощутимое подорожание бензина. По его прогнозу, в марте стоимость топлива может превысить порог в 52 грн/л.

Причиной же этого станет рост цен на нефть. "Сейчас нефть растет в цене, и этого мало кто ждал. На это влияют нерыночные факторы – события в Красном море, где йеменские хуситы атакуют торговые суда. Поэтому нефть прибавила в цене", – сказал эксперт.

Помимо этого, отметил он, на цены на АЗС также влияет блокада польской границы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно, в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – из-за запаха бензина. Качественный бензин должен иметь слабый запах, отсутствие удивительных ароматов или запаха гнилости.

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