Украинские АЗС не стали удерживать цены на автогаз: сколько теперь стоит литр

В Украине значительно подешевел автогаз. Так, 16 января АЗС продавали его в среднем по 28,32 грн/л, что сразу на 1,41 грн/л меньше, чем в начале 2024 года – 2 января его средняя цена составляла 29,73 грн/л.

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За последнюю же неделю ресурс подешевел на 66 коп./л. А по сравнению со вчерашним днем (15 января), на целых 18 коп./л.

В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 26,45-32,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 6,5 грн/л.

Дешевле всего, по данным аналитиков, автогаз продают на заправках Авантаж 7 – 26,45 грн/л. А кроме того:

Green Wave – 26,5 грн/л;

Motto – 26,98 грн/л;

Luxwen, Олас – 26,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС Паралель – 32,99 грн/л. А также:

SOCAR – 29,99 грн/л;

Route 20 – 29,95 грн/л;

WOG – 29,51 грн/л;

Рур груп – 29,5 грн/л;

ОККО – 29,49 грн/л.

По областям автогаз продают по 27,72-31,12 грн/л. Т. е. разница между самыми "дорогой" и "дешевой" составляет 3,4 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоит в Винницкой области – в среднем 27,72 грн/л. А также в:

Хмельницкой – 27,87 грн/л;

Тернопольской – 27,88 грн/л;

Киевской – 27,93 грн/л;

Полтавской – 27,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 31,12 грн/л. Кроме того, в:

Сумской – 28,59 грн/л;

Львовской – 28,49 грн/л;

Запорожской, Кировоградской, Одесской – 28,47 грн/л;

Николаевской – 28,44 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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