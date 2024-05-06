Украинские АЗС начали "разворачивать" цены: сколько стоит литр бензина

В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, в понедельник, 6 мая, АЗС продают его в среднем по 55,7 грн/л, что на 3 коп. дешевле, чем в пятницу 3 мая. При этом текущее удешевление стало продолжением начавшегося в пятницу снижения цен – впервые за почти 2 месяца. Тогда стоимость бензина снизилась сразу на 24 коп./л.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". По ее данным, последний раз бензин дешевел 5 марта – на 2 коп., до средних 51,41 грн/л. После этого стоимость ресурса постоянно увеличивалась – за исключением 30 апреля, когда она осталась на том же уровне, на котором была 29-го (средние 55,39 грн/л).

Какие цены на АЗС

В целом же, по данным аналитиков, крупные сети заправок реализуют бензин по 52,02-61,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости составляет почти 10 грн/л.

Самые низкие цены выставили в сети Укрнафта – 52,02 грн/л. А также:

Авантаж 7 – 52,45 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,62 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 57,92 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Стоимость бензина по областях

По областям же бензин А-95 продают по 55,02-56,79 грн/л. Так, самые низкие цены выставили в Закарпатской – в среднем, 55,02 грн/л. А также:

Хмельницкой – 55,05 грн/л;

Винницкой – 55,1 грн/л;

Черкасской – 55,14 грн/л.

Дороже всего бензин стоит в Донецкой области – в среднем 56,79 грн/л. А кроме того:

Черниговской – 56,47 грн/л;

Херсонской – 56,35 грн/л;

Одесской – 56,2 грн/л.

Что будет с ценами на топливо до конца весны

В свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что дальнейшее повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

Он подчеркнул: одним из ключевых факторов, влияющих на это, является пониженный спрос. "Население перестало активно использовать автомобильный транспорт из-за разных обстоятельств. Включая экономические и социальные", – объяснил Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы могут получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

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