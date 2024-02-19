Украинские АЗС начали повышать цены на автогаз: сколько уже стоит литр

После длительного снижения в Украине начали расти цены на автогаз. Так, 19 февраля АЗС продают его в среднем по 26,77 грн/л, что на 2 коп./л превышает стоимость ресурса накануне выходных. Тогда же – 16 февраля – было зафиксировано первое за несколько недель повышение цен: по сравнению с 15-м числом они выросли на 5 коп., до средних 26,75 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 24,95-28,99 грн/л. Дешевле всего – собственно, по 24,95 грн/л, – Авантаж 7. Также низкие цены зафиксированы на АЗС:

Marshal – 25,32 грн/л;

Motto – 25,48 грн/л;

Green Wave – 25,5 грн/л;

Luxwen – 25,59 грн/л.

Самые высокие цены на автогаз выставили в сети Паралель – 28,99 грн/л. А кроме того:

ОККО – 28,14 грн/л;

WOG – 28,11 грн/л.

Автогаз дешевел с 2023 года

Начавшееся 16 февраля подорожание – первое за очень длительное время. Последний раз такое было, по данным аналитиков, 30 ноября 2023 года:

тогда его стоимость увеличилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим днем – до средних 36,74 грн/л;

1 декабря она осталась на том же уровне, после чего началось удешевление ресурса, которое продолжается по сей день.

Топливо будет дорожать

В то же время Нацбанк прогнозирует, что в 2024 году цены на автомобильное топливо в Украине могут вырасти. Причина – подорожание нефти на мировых рынках, ожидаемое весной.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – рассказали в регуляторе.

Впрочем, подчеркивается, расти в течение всего 2024 года цены на автотопливо не будут. Ведь ожидается, что после подорожания нефть начнет дешеветь.

"В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. [Это произойдет] Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине начался период активного роста цен на бензин. А уже в ближайшие недели автомобильное топливо может прибавить в цене около 2 грн за литр. Причиной стало подорожание нефти на мировых рынках.

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