Украинские АЗС готовятся существенно переписывать цены на бензин: сколько стоит литр сейчас

Украинские АЗС ощутимо повысили стоимость бензина А-95. Так, 14 января они продают его в среднем по 56,07 грн/л, что на 10 коп./л выше, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни рост цен продолжиться – по прогнозам, он составит до 1 грн.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: ожидаемое удорожание связано, в частности, с ростом цен на нефть.

"Нефть дорожает очень быстрыми темпами. Я убежден, что этот тренд скорее спекулятивный, а не фундаментальный. Однако ... дает предпосылки для роста цены еще на 1 грн/л", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Более того, отмечается в материале, в настоящее время бензин имеет потенциал к удорожанию в целом на 2 грн/л. Что, "вероятно, и состоится до конца января".

"На 1 грн/л сохраняется потенциал роста цен на АЗС из-за повышения акцизов в начале года (с 1 января они увеличились с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. – Ред.). Рост еще на 1 грн/л – следствие недавнего подорожания нефтяных котировок", – рассказали аналитики.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 14 января крупные сети АЗС разливают бензин по 52,45-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 52,45 грн/л;

Фактор – 52,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 58,99 грн/л. А также:

Neftek, Параллель – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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