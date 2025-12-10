Украинские АЗС готовятся отменять текущие цены на бензин: как будет дорожать
В Украине ожидается подорожания топлива. При чем, существенное: в экспертной среде не исключают сценария, при котором уже в январе 2026 года каждые 10 дней топливо будет прибавлять в цене по 50-60 коп./л. Причина же этого – новые акцизы, которые вступят в силу с 1 января.
Об этом сообщил аналитик агентства "НефтеРынок" Александр Сиренко. Он отметил, что самые большие изменения будут касаться дизтоплива: плюс 38,1 евро на 1 000 л, "что при растаможке прибавит более 2 грн на литре". При этом:
- Бензин по словам аналитика, вырастет на 1,73 грн/л.
- Автогаз – на 1,49 грн/л.
"При условии стабильности (если учесть валютные курсы и отсутствие дефицита), можно спрогнозировать поэтапное повышение цен на АЗС. К примеру, каждую декаду января цена может расти по 50-60 коп./л. Это было бы предсказуемо и более благоприятно для конечного потребителя, чем резкий скачок в один день", – спрогнозировал эксперт.
Впрочем, отметил он, подорожания может и не произойти. Однако только при условии удешевления нефтепродуктов в Европе. В таком случае, рассказал Сиренко, снижение закупочной цены компенсирует рост акциза.
"Однако может быть и наоборот: если рынок в мире и Европе пойдет стремительно вверх, то и смена акциза и события на внешнем рынке будут отражены на потолке АЗС", – предупредил он.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, прогнозируется, что до конца текущей недели (14 декабря) стоимость бензина в украинской рознице не претерпит значительных изменений. Т.е., не ожидается ни взлета цены, ни ее обвала.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!