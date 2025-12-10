Украинские АЗС готовятся отменять текущие цены на бензин: как будет дорожать

В Украине ожидается подорожания топлива. При чем, существенное: в экспертной среде не исключают сценария, при котором уже в январе 2026 года каждые 10 дней топливо будет прибавлять в цене по 50-60 коп./л. Причина же этого – новые акцизы, которые вступят в силу с 1 января.

Видео дня

Об этом сообщил аналитик агентства "НефтеРынок" Александр Сиренко. Он отметил, что самые большие изменения будут касаться дизтоплива: плюс 38,1 евро на 1 000 л, "что при растаможке прибавит более 2 грн на литре". При этом:

Бензин по словам аналитика, вырастет на 1,73 грн/л.

Автогаз – на 1,49 грн/л.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года акцизы обновятся не только на бензина, но и другие виды топлива. В частности: На бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

На дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро.

На автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

"При условии стабильности (если учесть валютные курсы и отсутствие дефицита), можно спрогнозировать поэтапное повышение цен на АЗС. К примеру, каждую декаду января цена может расти по 50-60 коп./л. Это было бы предсказуемо и более благоприятно для конечного потребителя, чем резкий скачок в один день", – спрогнозировал эксперт.

Впрочем, отметил он, подорожания может и не произойти. Однако только при условии удешевления нефтепродуктов в Европе. В таком случае, рассказал Сиренко, снижение закупочной цены компенсирует рост акциза.

"Однако может быть и наоборот: если рынок в мире и Европе пойдет стремительно вверх, то и смена акциза и события на внешнем рынке будут отражены на потолке АЗС", – предупредил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, прогнозируется, что до конца текущей недели (14 декабря) стоимость бензина в украинской рознице не претерпит значительных изменений. Т.е., не ожидается ни взлета цены, ни ее обвала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!