Украинку признали виновной за работу на OnlyFans: объявлен приговор суда

Украинка, продававшая свои фото на платформе OnlyFans, получила тюремный приговор с испытательным сроком в один год. Женщина определяла себя виновной, после чего ей запретили продавать эротические снимки в течение трех лет.

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Об этом говорится в приговоре от 14 ноября, вынесенном Шевченковским районным судом Львова. Сумма, которую модель заработала на OnlyFans, не называется, но известно, что свое фото порнографического характера она продала не менее 85 раз.

Имя женщины также не раскрывается, но известно, что она уроженка с. Зубков Сокальского района Львовской области и работает менеджером по сбыту ООО "Армалитас". По данным следствия, действуя умышленно и по корыстным поводам, она зарегистрировалась в Instagram и предлагала другим пользователям оплатить доступ к OnlyFans, где она выложила на своем аккаунте по меньшей мере 60 собственных снимков. Эксперты пришли к выводу, что фото принадлежат продукции порнографического характера. В общей сложности следователи зафиксировали 85 таких случаев марта 2022 до февраля 2024 года.

28 августа 2024 года женщина заключила соглашение со следствием о признании своей вины, утвержденной судом. Сначала ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с ИТ-технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации порнографического или интимного характера на веб-ресурсах сроком на три года. Позже приговор был смягчен на испытательный срок сроком на один год.

При этом телефон, с которого она выкладывала снимки, был изъят. Другие вещественные доказательства (в частности, MackBoock и банковские карточки) девушке вернули. Кроме того, с нее взыскали расходы на проведение экспертиз в сумме более 13,6 тыс. грн. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинские налоговики владеют информацией о более чем 5000 украинских пользователях OnlyFans, которых могут обвинить если не в продаже порнографии, то в уклонении от уплаты налогов. В 2020-2022 годах они заработали более 120 млн. долларов.

Учитывая это, в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №12191 о декриминализации порно. В случае принятия он в Украине будет отменено уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео, а также ввоз, хранение, перевозку, изготовление, перемещение, сбыт и распространение порнографии. Запрет остается только в отношении такой продукции, если это связано с несовершеннолетними.

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