Украинка подсчитала количество картофеля фри в порциях McDonald's: сколько на самом деле стоит 1 кусочек

Сеть ресторанов McDonald’s – безусловно, самый популярный фаст-фуд в Украине. Но мало кто задумывался о стоимости картошки фри – в пересчете на один кусочек в порции. А такой подход показал, что выгоднее всего покупать маленькие порции, где одна картофелинка стоит меньше гривны, тогда как в больших – почти 1,2 грн.

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Об этом сообщила украинская блогерша Александра Лев (@lev_alex_od). Девушка сравнила стоимость картошки фри разных порций, а также дипов и выяснила, что в них кладут:

картошка фри маленькая (53 грн) – 55 шт;

картошка фри большая (93 грн) – 78 шт;

картофельные соусы (110 грн) – 37 шт.

Картошку фри среднего размера блогерша не сравнивала, поскольку заверила, что такой порции не существует. Впрочем, на сайте сети такая позиция указана, а её стоимость – 74 грн за порцию весом 90 г. Таким образом, в пересчете на количество кусочков получается, что стоимость порций:

маленькая фри – 0,96 грн/шт;

большая фри – 1,19 грн/шт;

дипы – 2,97 грн/шт.

В то же время в комментариях отметили, что такой метод подсчtта не является релевантным, поскольку порции картофеля в McDonald’s рассчитаны по весу. Например, маленькая порция картошки фри весит 30 г, большая – 120 г, а дипы – 150 г, поэтому с этой точки зрения большая порция обходится дешевле. Хотя бывшая сотрудница сети призналась, что нормы граммажа соблюдаются не во всех заведениях, и картошку насыпают "на глаз".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в связи с инфляцией в Украине подорожали многие продукты и товары. Не стала исключением и сеть McDonald's, где в мае подскочили цены на большинство позиций меню — в зависимости от категории продукта рост составил от 5 до 30 гривен.

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