Украинец отсудил у "Новой почты" 52 тысячи гривен за посылку: что заявил в суде

Клиент "Новой почты" выиграл в суде иск против компании по компенсации за поврежденную посылку. Несмотря на то, что логистическая компания отказалась признавать свою вину, суд обязал ее выплатить более 52 тысяч гривен, а апелляционный суд оставил это решение в силе.

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Как сообщили в Хмельницком апелляционном суде, такую сумму присудили в пользу жителя Хмельницкого, которому 27 апреля 2024 из Львова прислали телевизор в заводской упаковке без повреждений. Но при получении коробка оказались помятой, а экран телевизора – треснувшим.

По условиям публичного договора о предоставлении услуг при полной потере или полном повреждении отправления по вине компании она обязана возместить объявленную стоимость посылки, а также провозную плату. Дополнительно "Новая почта" должна оплатить заказчику штраф в размере 24,23% от суммы возмещения.

Истец потребовал возмещения, но "Новая Почта" отказалась удовлетворить его претензию из-за, мол, недоказанности своей вины в повреждении груза. Учитывая это, клиент подал иск в суд, в котором просил взыскать в свою пользу:

объявленную стоимость телевизора – 42 тыс. грн;

провозную плату – 1408 грн;

штраф – 10 517 грн;

моральный ущерб – 6000 грн.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил его иск и обязал перевозчика уплатить все заявленные платежи, кроме морального вреда. Это решение судья объяснил тем, что право на возмещение морального вреда не предусмотрено договором.

После этого "Новая Почта" обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить решение, заявив о надлежащем выполнении услуги по договору транспортного экспедирования и доставки клиенту отправления. Кроме того, в компании утверждают, что получатель согласился с тем, что место повреждения отправки и упаковки не совпадают, а маркировка с оговорками об особых условиях транспортировки отсутствовала, поэтому ответственность за повреждение посылки должна нести не компания, а отправитель.

Но коллегия судей апелляционного суда признала доводы "Новой почты" не соответствующими обстоятельствам дела и действующим нормам закона. Отправитель и "Новая Почта" заключили договор транспортного экспедирования в пользу жителя Хмельницкого, которому должен был быть доставлен телевизор, но во время перевозки груз был поврежден. Поэтому почта не отделается от своей вины.

"При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ООО "Новая Почта" не выполнило обязательство по договору транспортного экспедирования и должно уплатить истцу предусмотренные договором стоимость отправления, провозную плату и неустойку (штраф)", – констатировал апелляционный суд.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 октября почтовый оператор "Новая почта" повысил тарифы на услуги. После этого, например, доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу подорожает на 10 грн – до 60 грн. А весом до 30 кг – на 20 грн., до 140 грн.

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