"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок: какими будут тарифы с 1 октября

Почтовый оператор "Новая почта" повышает тарифы на свои услуги. Расценки вырастут с 1 октября. К примеру, доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу подорожает на 10 грн – до 60 грн. А весом до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

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Как сообщили СМИ, ссылаясь на письмо от "Новой почты", изменение расценок связано с тем, что за последний год потребительские цены выросли на 7,5%. А уровень инфляции составляет 8,2%.

Сама же "Новая почта", отметим, на официальном сайте и в соцсетях пока не подтвердила рост тарифов. Впрочем, и не опровергла этого.

Как "Новая почта" изменит тарифы

С 1 октября доставка документов между отделениями и почтоматами "Новой почты" по городу и по Украине будет составлять 65 грн. Что на 10 грн превышает нынешнюю цену.

Доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу (Локал) подорожает на 10 грн – до 60 грн. Кроме того:

посылок до 10 кг – на 10 грн, до 90 грн;

до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

Стоимость доставки посылок до 2 кг по Украине увеличится на 10 грн – до 80 грн. А кроме того:

до 10 кг – на 10 грн, до 110 грн.

до 30 кг – на 20 грн, до 160 грн.

Также будет отменена скидка для многоместных посылок. В частности, для паллет:

Стоимость перевозки между отделениями подорожает на 50-250 грн.

Вводится доплата за адресное обслуживание – 150 грн.

Для грузов тяжелее 30 кг:

Стоимость перевозки между отделениями Локал подорожает на 0,5 грн/кг.

Стоимость перевозки между отделениями по Украине вырастет на 1 грн/кг.

Для шин и дисков:

Стоимость перевозки между отделениями вырастет на 10-40 грн.

Вводится доплата за адресное обслуживание – 35 грн для легковых шин и дисков; 120 грн для грузовых шин и дисков.

В тот же время, отмечается, будет отменена комиссия при возвращении посылок. До этого если получатель отказался или не забрал посылку, отправитель оплачивал 0,5% от оценочной стоимости при ее возврате.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" представила новое мобильное приложение, в которое добавил ряд новых функций. В частности, теперь клиенты компании могут переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру экспресс-накладной, редактировать или отменить переадресацию или заказать ее повторно. Впрочем, пока клиенты сталкиваются с некоторыми проблемами в работе программы и просят добавить и другие функции.

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