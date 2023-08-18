Украина заплатила сотни миллионов за электроэнергию в оккупации: компании-получатели входят в орбиту Шурмы – СМИ

Украина заплатила 320 млн грн за электроэнергию солнечным станциям (СЭС) на временно оккупированных территориях. Среди них есть СЭС, которые принадлежат близкому окружению замглавы Офиса президента (ОП) Ростислава Шурмы.

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Оплаченная электроэнергия, вероятно, не шла в энергосистему Украины. Но станции получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, говорится в расследовании Bihus.Info. Речь идет о СЭС в Запорожской области, зарегистрированных на:

ООО "КД Энерджи 2";

ЧП "Нацпрод";

ООО "Восстановительная Энергия Запорожья";

ООО "Грин Энерджи Токмак";

ООО "Грандпауэр ЛЛС".

Госпредприятие, которое платило СЭС, – "Гарантированный покупатель". По данным медиа, сейчас Шурма от имени Банковой руководит, среди прочего, энергосектором Украины. А энергетический бизнес, который получил миллионы в оккупации, записан на брата Шурмы и его товарища.

Так, совладельцем "КД Энерджи 2" и "Восстановительная Энергия Запорожья" является брат Ростислава – Олег Шурма. Станция "Нацпрод" также упоминается среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров.

Совладельцем "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого называют близким к нему человеком. Оплату по "зеленому тарифу" в оккупации также получали ряд других производителей. Например, СЭС компаний "Скифия-Солар-1" и "Скифия-Солар-2" бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также других менее известных производителей.

Большинство СЭС в оккупации еще с 1 июля 2022 года работают без подсоединения к Объединенной энергетической системе Украины. А это значит, что произведенная на них электроэнергия не попадает ни в дома украинцев, ни на промышленные предприятия на подконтрольной территории.

По закону, "Гарантированный покупатель" должен платить только за ту "зеленую" энергию, которую продает потребителям. А оплата тока, который так и не был продан, могла нанести убытки госпредприятию.

Что говорят собственники СЭС?

Совладелец "КД Энерджи 2" и "Нацпрод" Сергей Дядечко заверил журналистов, что, по его данным, электроэнергия из этих двух СЭС и сейчас идет в энергосистему Украины. Однако документальных подтверждений этому нет.

Представитель ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС" анонимно сообщил, что компании не имеют технической возможности определить, в какую энергосистему шла электроэнергия. По его словам, до апреля 2023 г. данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго от оставшихся в оккупации сотрудников.

Тем не менее представитель этих СЭС считает электроэнергию украинской и оплачиваемой государством, даже если она не могла быть продана в украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками. А вот с Олегом Шурмой журналистам связаться не удалось. На письменный запрос редакции он также не ответил.

Что дальше?

С июля 2023 года расчеты с СЭС на временно оккупированных территориях были приостановлены. Такое решение приняли по результатам совещания в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Но что делать с уже выплаченными суммами, пока не ясно. В НКРЭКУ сообщили, что обсуждали с Минэнерго несколько вариантов:

учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации;

обращение к производителям за возвратом средств

"Когда "Гарантированный покупатель" обратился к производителям, многие производители отказались это сделать. Отказались вернуть средства. Этот вопрос следует урегулировать отдельным решением на уровне закона. Возможно, как исключение, на уровне СНБО или Кабинета министров", – отметил директор Департамента энергорынка НКРЭКУ Илья Сидоров.

Что еще известно о семье Шурмы

Биография Шурмы вызывает немало вопросов. Он контролирует от имени ОП украинскую энергетику, по сути, будучи экс-представителм "Оппоблока". Так, еще в 2019 году, на пятый год вторжения России в Украину, Шурма финансировал "Оппозиционный блок", будучи главой его запорожской ячейки. Кроме того, СМИ сообщали о его связях с пособником Кремля Андреем Деркачом.

Интересна карьера и отца Ростислава Шурмы – Игоря Михайловича Шурмы. Игорь Шурма является идейным "регионалом", активно поддерживал Виктора Януковича во время президентских выборов и в ходе Оранжевой революции в 2004-2005 годах. В 2014 году он стал народным депутатом 8 созыва от "Оппозиционного блока" (№ 27 в списке) как беспартийный.

В 2015 году Игорь Шурма был назначен "министром здравоохранения в оппозиционном правительстве". Также он отказался признавать т.н. "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, объясняя это тем, что "в каждой среде есть плохие люди".

В качестве нардепа отец Ростислава Шурмы не голосовал и за признание России страной-агрессором. Также Шурма-старший саботировал голосование за запрет коммунистических символов, голосовал против законопроекта о мирном урегулировании в отдельных районах Донецкой и Луганской областях и освобождении Крыма и отрицал, что Голодомор был геноцидом украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2022 года также сообщалось, что Шурма лоббирует передачу лесов в частные руки. По данным источников, причиной является ряд схем по вывозу леса, к которым также мог быть причастен бизнесмен Тимур Миндич.

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