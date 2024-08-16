Украина вошла в топ-5 экспортеров меда в мире: кто покупает больше всего

Украинский мед делает слаще жизни жителей многих стран – главным рынком сбыта для этого товара остается Европейский Союз.. Это позволило Украине войти в пятерку главных мировых экспортеров меда – за последние 10 лет экспорт этого продукта вырос в пять раз.

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Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ). По данным организации, с 2012 года объемы экспорта украинского меда увеличились с более чем 10 тыс. тонн до 55,4 тыс. тонн.

В 2024 году украинский мед, несмотря на сложности полномасштабной войны, продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику на мировом рынке. За первые три месяца этого года экспорт меда составил более 23 тыс. т, что в денежном эквиваленте равняется 44 млн дол. Наибольший спрос постоянно наблюдается в странах Европейского Союза, в частности в Германии, Польше и Франции, на которые приходится почти половина валютной выручки", – отметили в УКАБ.

Благодаря этому Украина уже несколько лет держится в пятерке экспортеров меда. В частности, в 2024 году наша страна заняла в этом рейтинге 4 место. В общем, топ-5 экспортеров выглядит так:

Китай – 152,6 тыс. т;

Индия – 98,7 тыс. т;

Аргентина – 68,9 тыс. т;

Украина – 55,4 тыс. т;

Бразилия – 28,5 тыс. т.

Кроме того, Украина третий год занимает второе место после Китая среди экспортеров меда в страны Европейский Союз. Это главный рынок сбыта для этого товара – в 2023 году украинские пчеловоды продали в страны ЕС 52 тыс. тонн своего товара общей стоимостью $112 млн. Больше всего украинский мед полюбился:

в Германии – 14,1 тыс. тонн;

в Польше – 8,8 тыс. тонн;

во Франции – 5,9 тыс. тонн;

в Испании – 3,3 тыс. тонн;

в Италии – 3,2 тыс. тонн;

в Греции – 2,8 тыс. тонн;

в Румынии – 2,6 тыс. тонн.

Такие результаты объясняются благоприятными торговыми условиями – раньше квоты выбирались через несколько дней, но торговая либерализация с ЕС это изменила. Также медом из Украины лакомятся в США, Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде, Катаре и Иордании.

Впрочем, OBOZ.UA уже сообщал, что Украина уже почти исчерпала квоту на мед – в этом году было продано уже 89% лимита. Когда это ограничение будет достигнуто, Европейский Союз активирует механизм "экстренного торможения" для предотвращения избыточных поставок.

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