Украина увеличила поставки электроэнергии в ЕС: как изменился лимит

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС выросла до 650 МВт. Ожидается, что это решение ENTSO-E позволит Украине увеличить прибыль от торговли и сохранить стабильность энергосистемы. Параллельно ЕС гарантирует поддержку зимой: в случае кризиса Украина имеет доступ к 2,1 ГВт импорта и 250 МВт аварийной помощи.

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Об этом сообщило " Укрэнерго ". По словам ведомства, это значительное расширение экспортных возможностей – логическое продолжение энергетического курса Украины, предполагающего углубление сотрудничества с ЕС не только в зимний, но и в весенне-летний период.

Напомним, еще в декабре 2024 года ENTSO-E согласовала увеличение импортной мощности в Украину до 2,1 ГВт, что позволило стране лучше пройти пиковые нагрузки во время холодов и снизить риски перебоев в поставках электроэнергии. "Расширение экспортных возможностей Украины будет способствовать повышению устойчивости как нашей энергосистемы, так и всей сети ENTSO-E. Это делает нас сильнее", - отметил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Весной потребление электроэнергии традиционно снижается из-за потепления, а генерация растет благодаря активной работе солнечных и гидроэлектростанций. Это создает идеальные условия для наращивания экспорта. По состоянию на май 2025 года Украина уже экспортирует электроэнергию в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Молдову.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что рост объемов экспорта – это не только вопрос стабильности энергосистемы, но и экономическая выгода для государства, ведь поступления от продаж электроэнергии позволяют наполнять госбюджет и инвестировать в модернизацию инфраструктуры. "Увеличение максимальной мощности экспорта – позитив для Украины: это позволяет балансировать систему без ограничений генерации, а также открывает новые источники прибыли", – подчеркнул Галущенко.

Европейские партнеры и дальше демонстрируют непреклонную поддержку энергетической устойчивости Украины. В 2025 году ENTSO-E ввела механизм ежемесячного пересмотра лимитов коммерческого обмена электроэнергией, что позволяет оперативно адаптировать объемы импорта и экспорта в соответствии с реальными потребностями и сезонными колебаниями.

Кроме того, ЕС обеспечивает гарантированную аварийную помощь Украине – дополнительные 250 МВт мощности, которые могут мгновенно задействовать в случае кризисных ситуаций. "Европейские партнеры последовательны и быстры в решении критических вопросов. Мы благодарны за эту поддержку", - подчеркнул Галущенко.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также подтвердила, что Европейский Союз продолжает координировать усилия с ENTSO-E и правительством Украины для поддержания стабильной работы энергосистемы. Это не только коммерческое сотрудничество, но и стратегическое партнерство в эпоху энергетических вызовов.

Как сообщал ранее, по обновленному кодексу систем распределения электроэнергии, стандарт напряжения в сети больше не составит 220 вольт. С 1 июля 2025 года в Украине официально вводится номинальное напряжение 230 В согласно европейским стандартам.

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