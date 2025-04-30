В розетках украинцев будет не 220 В: когда изменят стандарты напряжения и что нужно знать

Согласно обновленному кодексу систем распределения электроэнергии, стандарт напряжения в сети больше не составит 220 вольт. С 1 июля 2025 года в Украине официально вводится номинальное напряжение 230 В согласно европейским стандартам.

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Об этом рассказывает Штаб сплоченных общин. Это решение закреплено постановлением Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и отвечает новой редакции национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским EN 50160.

Почему переход на 230 вольт важен

Украина постепенно интегрируется в европейское энергетическое пространство, и этот шаг является частью более глубокой технической адаптации. В рамках новых стандартов вводятся четкие пределы допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 вольт (±10% от номинального значения). Это обеспечит большую стабильность работы электроприборов, а также приблизит технические параметры украинской энергосистемы к европейским.

Как это скажется на качестве электроснабжения :

снижение рисков повреждения техники: многие современные электроприборы рассчитаны именно на напряжение 230 В. В условиях нестабильности 220 В с частыми отклонениями существовал риск выхода из строя, особенно для чувствительной электроники;

многие современные электроприборы рассчитаны именно на напряжение 230 В. В условиях нестабильности 220 В с частыми отклонениями существовал риск выхода из строя, особенно для чувствительной электроники; меньшая потребность в стабилизаторах: благодаря четко установленному диапазону напряжения потребители смогут отказаться от дополнительных защитных средств, таких как стабилизаторы, что позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии;

благодаря четко установленному диапазону напряжения потребители смогут отказаться от дополнительных защитных средств, таких как стабилизаторы, что позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии; Энергоэффективность: приборы будут работать в оптимальном режиме, не перегружаясь и не теряя мощности. Это важно как для бытовых потребителей, так и бизнеса;

приборы будут работать в оптимальном режиме, не перегружаясь и не теряя мощности. Это важно как для бытовых потребителей, так и бизнеса; повышение надежности энергоснабжения: гармонизация с европейскими нормами позволит украинским сетям более эффективно интегрироваться с европейской энергосистемой, в частности, ENTSO-E.

Большинство бытовых приборов, даже изготовленных под 220 В, имеют допустимый диапазон напряжения от 200 до 240 В. Поэтому изменение стандарта не будет представлять угрозы для их работы. Однако для очень старой техники следует проконсультироваться со специалистом – при необходимости можно скорректировать параметры защиты или заменить неисправное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники обманывают украинцев, рассылая им фейковые платежки за коммунальные услуги. Такие документы практически невозможно отличить от оригинальных, но они содержат фейковые реквизиты для оплаты.

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