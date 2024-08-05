Украина радикально изменит экспортную стратегию: что нового появится

В Украине решили обновить экспортную стратегию во время войны и после нее. Новая стратегия должна учесть изменения структуры экономики и перспективы послевоенного восстановления, перераспределение рынков сбыта и переориентацию на новые регионы, а также адаптацию украинского производства под стандарты и потребности потребителей ЕС.

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Об этом заявили в Министерстве экономики, которое уже начало работу над обновлением экспортной стратегии вместе. Украина рассчитывает на помощь международных экспертных организаций.

"Из-за вооруженной агрессии России против Украины украинские производители столкнулись со многими вызовами. В обновленной экспортной стратегии Украины должны учесть изменения структуры украинской экономики, перспективы послевоенного восстановления страны, перераспределение рынков сбыта экспортной продукции, переориентацию на новые регионы и конкретные страны, а также адаптацию украинского производства под стандарты и потребности потребителей Е"С, – отметила вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что реализация правительственной программы поддержки бизнеса в рамках политики "Сделано в Украине" также должна способствовать развитию украинского экспортного потенциала. Предстоящую стратегию уже обновили с представителями проекта TIPSTER, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и ПРООН в Украине.

"Вместе с коллегами-экспертами для нас важно определить наиболее перспективные секторы для развития экспортно-ориентированных производств товаров и услуг, обновить механизмы содействия увеличению конкурентоспособности украинского экспорта, изменить структуры экспорта в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. Также на государственном уровне предполагается содействие структурным изменениям экономики – они будут отражены в обновленной Экспортной стратегии Украины", – пояснил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

На встрече с представителями международных организаций были обсуждены методологические подходы к обновлению экспортной стратегии Украины. Также были согласованы дальнейшие шаги. Совместные разработки проанализируют эксперты, бизнес и отраслевые ассоциации, представители государственных органов и профильные эксперты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле-2024 Украина достигла рекордного уровня экспорта и превысила довоенные показатели. Это стало возможным благодаря морскому коридору, страхованию военных рисков и увеличению пропускной способности с Молдовой и Румынией.

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