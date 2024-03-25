Украина продаст сразу два крупных госбанка: в МВФ рассказали, какие

Украина будет готовить сразу 2 госбанка к приватизации – Сенс Банк и Укргазбанк. Для этого уже до конца мая будет выбран консультант, который предложит комплексный план действий по продаже.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме Украины с МВФ. В нем отмечается: основным критерием для отбора будет международный опыт продаж финансовых учреждений.

"Подготовим два системообразующих государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, к продаже путем выбора и назначения международно признанного финансового консультанта с использованием прозрачной процедуры к концу мая 2024 года. И с участием Международной финансовой корпорации (IFC) в качестве наблюдателя", – подчеркивается в документе.

Также, отмечается, все госбанки, относящиеся к категории системных, будут подпадать под контроль Министерства финансов. А любые несистемные банки, находящиеся в государственной собственности:

не будут рекапитализироваться с использованием бюджетных ресурсов;

будут переданы в Фонд гарантирования вкладов для принятия мер в случае нарушения пруденциальных требований.

Помимо этого, в рамках подготовки к приватизации, Министерство финансов должно будет обновить проект закона о приватизации госбанков от 2012 года. Обновленный документ должен быть передан в Верховную Раду уже до конца марта 2024 года.

Почему продают госбанки

После национализации Сенс Банка (бывш. Альфа-Банк Украина) доля подконтрольных государству банков на рынке выросла до 56%. Это очень высокий показатель: согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%.

Считается, что государство является менее эффективным собственником, чем частный бизнес. Кроме того, концентрация финучреждений в руках государства может привести к перекосам на банковском рынке.

На этом фоне в рекомендациях МВФ уже давно "всплывает" необходимость продажи госбанков в Украине. Ранее процесс приватизации планировали на 2024 год. Но полномасштабная война изменила эти планы.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам НБУ, Сенс Банк может довольно быстро вернуться в частную собственность.Это банк не имеет таких концентраций в портфеле, как другие государственные банки. Кроме того, для него характерна более высокая рыночность бизнес-модели.

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