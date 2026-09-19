Украина получила энергетическое оборудование из 27 стран: Шмыгаль рассказал о подготовке к зиме
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Украина получила более 2 333 тонн энергетического оборудования, которое украинские регионы получили этим летом из хабов Минэнерго благодаря поддержке партнеров из 27 стран. Речь идет о трансформаторах, генераторах и переключателях, необходимых для восстановления после российских атак.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль. "Каждый предоставленный трансформатор, генератор и переключатель помогает энергетикам восстанавливать поврежденные вражескими обстрелами объекты и наращивать дополнительные мощности генерации в преддверии зимы. Мы чрезвычайно ценим вклад наших друзей в укрепление энергетической устойчивости Украины", – пояснил он.
Помощь поступила из 27 стран. В частности, из Австрии, Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Как Украина готовится к зиме
В настоящее время в Украине разработан план обеспечения устойчивости, власти работают над защитой активов и энергетической инфраструктуры.
"Безусловно, зима — главный вызов. И мы все готовимся к этому. Есть план устойчивости, мы защищаем активы и энергетическую инфраструктуру. Готовим децентрализованные средства обеспечения жизнедеятельности регионов, городов, областей. И это главная задача", — заявлял ранее глава правительства Сергей Корецкий.
Как отметил Корецкий, украинская энергетика находится под постоянными вражескими обстрелами.
"Защитить всё в полной мере невозможно. Это понятно. Однако мы значительно лучше подготовлены к этим атакам, чем прошлой зимой", – подчеркнул он.
Премьер добавил, что по разным каналам уже много раз говорилось, что "зима будет тяжелой", но другого плана, кроме как достойно ее пережить, у Украины нет.
"Поэтому правительство и все делают все возможное, чтобы двигаться вперед и знать план: и А, и В, и С, и, возможно, худшие из всех возможных сценариев. Лучше быть подготовленным, знать все такие варианты, чем оказаться неожиданно атакованными в той или иной сфере", – резюмировал Корецкий.
Ранее он заявлял, что страна-агрессор Россия увеличила количество ударов по нашей гражданской инфраструктуре. Прогнозы свидетельствуют о том, что предстоящая зима не будет легче, чем прошлая. Отдельно Корецкий рассказал о подготовке школ к новому учебному году и зиме.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выполнении комплексных планов устойчивости отдельных регионов и одобрил план Киева. Документ предусматривает персональную ответственность должностных лиц за невыполнение определённых мер, а мэра столицы Виталия Кличко отдельно предупредили о личной ответственности за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 годов.
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