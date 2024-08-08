Украина не оставила Европу без газа: транзит идет, несмотря на боевые действия возле российской Суджи.

Транзит российского газа через Украину в Европу продолжается в обычном режиме, несмотря на сообщения о боевых действиях у города Суджа (РФ). В то же время, соглашение о транзите заканчивается в 2024 году, и Украина не планирует его продолжать или заключать новую.

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Об этом пишет Reuters. По состоянию на 8 августа 2024 транзит газа через Украину продолжается в обычном режиме.

По данным украинского оператора газотранспортной системы, в четверг ожидается транспортировка 41,6 млн кубометров газа из России в Европу. Для сравнения, в среду объемы транспортировки составили 39,4 млн. кубометров, а во вторник – 42,4 млн. кубометров.

Российский город Суджа, расположенный вблизи украинской границы, стал центром внимания из-за сообщений о боевых действиях. Министерство обороны России заявило, что его силы сорвали продвижение украинских войск в глубь пограничной зоны в Курской области, где находится газоизмерительная станция "Суджа". Эта станция является единственной точкой входа российского газа в украинскую газотранспортную систему.

Два российских военных блога сообщили, что украинские войска взяли под контроль газоизмерительный комплекс в Судже, однако эти утверждения не были подтверждены независимыми источниками. Несмотря на эти сообщения, украинский транзитный оператор уверяет, что транспортировка газа продолжается в обычном режиме, без изменений физических потоков.

В начале российского вторжения в Украину в мае 2022 года украинский транзитный оператор прекратил транспортировку газа через транзитный пункт Сохрановка вблизи Луганской области. Украина обвинила российские войска в хищении транзитного газа и его перенаправлении в поддерживаемые Россией сепаратистские регионы. После закрытия Сохрановки объемы транзита упали на четверть, поскольку "Газпром" заявил о невозможности перенаправления объемов на станцию "Суджа".

Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в 2024 году. Украина уже заявляла, что не намерена продлевать или заключать новое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина нарастила добычу газа. Так, за 7 месяцев 2024 года предприятия Группы "Нефтегаз" добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа, что более чем на 7% превышает аналогичный период прошлого года.

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