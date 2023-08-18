"Украина – Мать". "Укрпочта" запускает новую марку: сколько стоит и где купить

"Укрпочта" запускает новую марку "Украина – Мать", приуроченную ко Дню Независимости. В оборот она – вместе с другими позициями соответствующего набора – поступит в день праздника, 24 августа. Цена набора – 108 грн.

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Впрочем, рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, предзаказ можно оформит уже снйчас – по ссылке. В сам же набор, помимо марки, входят:

конверт "Украина-мать";

открытка "Украина-мать. Вера";

открытка "Украина-мать.Надежда";

открытка "Украина-мать. Любовь".

"Объявляем выпуск марки "Украина – Мать". Марку запустим 24 августа. Приобрести ее можно будет в наших отделениях", – говорится в сообщении.

Что изображено на марке

На почтовой марке изображен находящийся в Киеве монумент "Родина-мать". К 32-й годовщине Независимости Украины был произведен демонтаж герба СССР из щита монумента, его заменили малым Государственным Гербом Украины – тризубом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" же накануне Дня Независимости назначила дополнительные рейсы двух поездов из Киева во Львов. Речь о №191/192 и №163/164, поездка которым будет также удобна для харьковчан. Билеты же на эти поезда можно купить как за несколько сотен, так и около 1 500 грн.

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