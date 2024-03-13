Украина хочет достроить нефтепровод в страну ЕС: что известно

На заседании украинско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству был обсужден вопрос диверсификации маршрутов поставки нефти на европейский рынок. Речь идет о достройке нефтепровода "Броды – Адамова Застава".

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснефти". В рамках заседания комиссии также состоялась встреча по вопросам украинско-польского сотрудничества в сфере энергетики, в которой приняли участие заместитель министра климата и окружающей среды Польши Милош Мотыка, председатель правления компании PERN SA Мирослав Сковрон, заместитель министра энергетики Украины по евроинтеграции Ярослав Демченков, гендиректор "Укртранснефти" Владимир Цепенда и гендиректор ООО "Международное трубопроводное предприятие "Сарматиа" Сергей Скрипка.

Цепенда отметил необходимость создания совместной межправительственной рабочей группы по вопросам поддержки реализации проекта строительства нефтепровода "Броды – Адамова Застава" с привлечением профильных министерств Украины и Польши и при участии представителей НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртранснафта", PERN SA и ООО "МТП "Сарматиа".

"В этом контексте стороны продолжают выражать заинтересованность в решении ключевых вопросов, что позволит завершить строительство нефтепровода "Броды – Адамова Застава" в течение двух-трех лет", – говорится в сообщении "Укртранснафты".

Так, проект будет предусматривать транспортировку нефти в реверсном и аверсном направлениях (из Гданьска через Плоцк и Адамову Заставу в Броды и из Бродов в Адамову Заставу соответственно), что обеспечит дополнительные инфраструктурные возможности для поставки нефтяного сырья из диверсифицированных источников на рынки Германии и Польши. Этот маршрут позволит при необходимости организовать поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Словакии, Чехии и Венгрии.

Протяженность участка "Броды – Адамова Застава" должна составлять 396,3 км, из которых 270,6 км труб будут проложены на территории Польши, 125,7 км на территории Украины. Проект может быть частично профинансирован Европейским Союзом.

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