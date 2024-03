Российский "Газпром" потребовал от Польши "компенсаций" на круглую сумму: что известно об иске

Российский "Газпром" подал иск против польских компаний. РФ требует от Польши выплаты более $900 млн в качестве компенсации, однако не раскрывает, за что именно.

Иск был подан в суд Санкт-Петербурга (РФ), пишет Reuters, ссылаясь на документы, опубликованные 7 марта 2024 года. Предварительные слушания назначены на 10 апреля.

Известно, что "Газпром" требует $710 млн и 886,4 млн злотых ($224,70 млн) от компаний "Europol GAZ SA", "Orlen SA", "Ernst and Young Global Ltd" и "Earnst and Young sp z oo Corporate Finance". "Причины требований о компенсации не разглашаются", – отмечает агентство.

Впрочем, это уже не первый иск, который за последнее время подал "Газпром" против европейских компаний. Как пишет агентство, "обе стороны обмениваются исками о потере доходов или платежей".

Что касается Польши, то в 2022 году она расторгла с Россией о поставках газа по газопроводу "Ямал – Европа". Это произошло после того, как поляки отказались платить "Газпрому" в рублях, в ответ на что Россия просто перекрыла вентиль.

Один из ответчиков – газовый оператор "Europol GAZ" – уже требует в международном суде Швеции компенсации от "Газпрома" за недополученные доходы и отсутствие транспортировки газа через территорию Польши с 2023 по 2045 год в 6 млрд злотых ($1,5 млрд). Cуд в Санкт-Петербурге постановил, что будет штрафовать "Europol GAZ" на ту же сумму в $1,5 млрд, если иск не будет отозван.

Главная причина конфликта "Газпрома" и "Europol GAZ" заключается, в том, что в 2022 году власти Польши изъяли долю российской компании в польском операторе – 48%. "Europol GAZ" управляет польской частью газопровода "Ямал – Европа", маршрут которого заканчивается в Германии. Польша ввела санкции против "Газпрома" еще в апреле 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное энергетическое агентство ранее пришло к выводу, что Россия на десятилетия теряет влияние на газовом рынке. Главной причиной является то, что Кремль сам перекрыл поставки во многие страны ЕС, чтобы добиться уступок в отношении войны против Украины.

При этом ЕС не намерен заключать никаких контрактов с российским "Газпромом", которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Вместо этого ЕС сосредоточиться на дальнейшем уменьшении доли российского газа на своем рынке. Таким образом, скорее всего, транзит газа из РФ через Украину остановится с 2025 года, т.к. Украина тоже не собирается подписывать договоры с "Газпромом".

