Украина готовиться поставлять электричество в ЕС: когда начнет

Украина готовится к возобновлению экспорта электроэнергии в Словакию – при том, что в вечерние часы суток сохраняется необходимость импорта ресурса. Ожидается, что это произойдет уже 23 июля.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина – Словакия стартует уже 21 июля;

на нем участникам будет предложено 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

"Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах. Следовательно, после внесения необходимых изменений в законодательство и согласования Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию", – говорится в сообщении.

Продавать будут излишки

Как объяснили энергетики, экспорт будет осуществляться только в те часы суток, "когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии". К примеру, в утренние и дневные часы – "когда производство солнечных электростанций больше всего".

При этом в вечерние часы, остается необходимость импорта. Дело в том, что в это время:

солнечные электростанции не работают;

в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества.

Масштабные отключения света могут вернуться

В то же время, несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для них топливо и т. д. Причины:

возможная новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может привести к отключениям света;

приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

"Украина будет потреблять больше, и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – пояснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Впрочем, говорить о неизбежности массовых отключений пока нельзя. Как отметили в правительстве, "точно оценить или спрогнозировать, какой будет ситуация, сейчас невозможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрэнерго" также призывают украинцев экономно пользоваться электроэнергией. Прежде всего с 16:00 до 23:00. В частности, охлаждать помещение не ниже 23 градусов; выключать мощные электроприборы – либо использовать их поочередно; переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток; выключать свет при выходе из помещения.

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