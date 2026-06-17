Украина нанесла удар по нефти Путина: официальные данные показали падение добычи в РФ

Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи нефти в России до 8,7 миллиона баррелей в сутки, что на 5% меньше, чем год назад, и на 10% ниже запланированного уровня, а также понизило прогноз на весь 2026 год из-за украинских ударов по нефтяной инфраструктуре. Украинские дроны дальнего действия начали атаковать уже не только НПЗ и нефтебазы, но и отдаленные районы добычи, вынуждая Москву пересматривать экспортную политику.

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Об этом пишет Reuters. Согласно данным, фактический уровень добычи оказался почти на 10% ниже запланированных показателей на май.

В связи с этим агентство пересмотрело свой прогноз по российской добыче нефти на весь текущий год. "Из-за постоянных ударов по нефтяной инфраструктуре мы снизили прогноз добычи российской нефти в этом году на 200 тысяч баррелей в сутки – до 8,95 миллиона баррелей в сутки", — отметили в МЭА.

Аналитики агентства обращают внимание на изменение характера украинских операций. Если раньше основными целями были нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и логистические объекты, то теперь украинские беспилотники всё чаще атакуют отдалённые районы добычи нефти.

В МЭА отмечают, что для этого используются дальнобойные дроны нового поколения, способные поражать объекты на значительном расстоянии от украинской границы. По данным Reuters, количество атак на российскую нефтяную инфраструктуру с начала 2026 года фактически удвоилось. В результате ударов отдельные предприятия были вынуждены полностью или частично останавливать добычу и переработку сырья.

Интересно, что российские власти в этом месяце впервые официально подтвердили сокращение нефтедобычи. Правда , в Москве не связывают это напрямую с украинскими атаками и объясняют ситуацию "незапланированными техническими работами".

В то же время независимо проверить официальную статистику становится все сложнее. Еще в апреле 2023 года Россия прекратила публиковать открытые данные об объемах добычи нефти, фактически засекретив информацию после начала полномасштабной войны. Именно поэтому оценки международных организаций сегодня являются одним из немногих источников объективных данных о состоянии российской нефтяной отрасли.

Несмотря на снижение добычи и многочисленные атаки, России пока удается удерживать высокие показатели экспорта. По оценкам МЭА, в мае экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов оставался на уровне около 7,4 миллиона баррелей в сутки. Аналитики объясняют это тем, что Кремль был вынужден пересмотреть собственную стратегию использования нефтепродуктов.

В МЭА отмечают, что украинские атаки заставили российские власти переориентировать нефтяной сектор. Вместо максимального экспорта готовых нефтепродуктов Москва начала направлять больше ресурсов на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита топлива внутри страны.

Параллельно Россия увеличила продажи сырой нефти за рубеж. За год экспорт сырой нефти вырос на 490 тысяч баррелей в сутки и достиг 5,2 миллиона баррелей ежедневно, что фактически вернуло показатели к уровню 2022 года.

Однако такая стратегия имеет свои ограничения. По информации рыночных источников, уже в июне российские власти планируют сократить экспорт сырой нефти, чтобы увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов и избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Негативная тенденция наблюдается и в доходах России от нефтяного экспорта. В мае общие нефтяные доходы РФ составили 20,8 миллиарда долларов, что на 710 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Основной причиной стало снижение мировых цен на нефть.

Впрочем, даже несмотря на это, российские нефтяные доходы остаются очень высокими. По оценкам МЭА, нынешние поступления примерно на 65% превышают уровень прошлого года и остаются близкими к историческим максимумам. Именно поэтому аналитики отмечают, что, хотя удары Украины создают для России всё больше проблем, нефтяной сектор пока продолжает приносить Кремлю значительные финансовые ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после заключения мирного соглашения между США и Ираном и в связи с перспективой открытия Ормузского пролива мировые цены на нефть уже начали падать, а эксперты не исключают их возвращения к февральским уровням или даже ниже. В Украине реальное подешевение топлива может начаться в течение ближайших нескольких недель после распродажи дорогих запасов.

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