Цены на бензин могут упасть ниже февральских: когда украинские водители почувствуют снижение цен

После заключения мирного соглашения между США и Ираном и в связи с перспективой открытия Ормузского пролива мировые цены на нефть уже начали снижаться, а эксперты не исключают их возвращения к февральским уровням или даже ниже. В Украине реальное удешевление топлива может начаться в течение ближайших нескольких недель после распродажи дорогих запасов, причем при благоприятном сценарии бензин и дизель могут подешеветь до 10 гривен за литр.

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Об этом рассказали профильные эксперты в комментарии Forbes. США и Иран согласовали предварительные условия мирного урегулирования конфликта, продолжавшегося с конца февраля.

Одним из ключевых условий договоренностей стало возобновление судоходства через Ормузский пролив – я стратегический маршрут, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Рынки отреагировали практически мгновенно. Всего за один день стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5% и опустилась до уровня около 83 долларов за баррель. Американская нефть WTI также подешевела почти на 5%, до 80,83 доллара за баррель.

Еще несколько недель назад ситуация была совсем другой. После блокировки Ормузского пролива цены на нефть стремительно взлетели. Brent на пике превышала 114 долларов за баррель, а WTI поднималась до 113 долларов. Именно этот скачок и стал главной причиной резкого подорожания топлива во многих странах мира, включая Украину.

Украина практически полностью зависит от импортного топлива, поэтому любые колебания мировых нефтяных котировок быстро отражаются на внутреннем рынке. После обострения ситуации вокруг Ирана цены на украинских АЗС начали стремительно расти. На пике средняя стоимость дизельного топлива достигала 91,40 грн за литр, что на 48% больше, чем до начала кризиса. Бензин А-95 подорожал до 76 грн за литр, а автогаз — до 49,17 грн.

По состоянию на середину июня цены несколько стабилизировались, однако остаются значительно выше показателей начала года. По данным рынка, дизельное топливо стоит около 82,46 грн за литр, а бензин А-95 — – более 75 грн. Несмотря на падение нефтяных котировок, украинские водители не увидят мгновенного подешевения на вывесках АЗС.

Причина проста – я сети заправок уже закупили значительные объемы нефтепродуктов по высоким ценам. Именно поэтому более дешевая нефть не может автоматически и сразу превратиться в более дешевое топливо. Аналитик компании "НафтоРынок" Александр Сиренко прогнозирует, что процесс коррекции может длиться несколько недель.

По его словам, после полного возобновления поставок через Ормузский пролив рынок начнет активно избавляться от дорогих запасов, а цены могут вернуться к гораздо более комфортным уровням. Более того, эксперт не исключает сценария, при котором нефтяные котировки опустятся даже ниже февральских показателей.

Участники рынка напоминают о традиционном правиле топливного бизнеса. Когда нефть дорожает, трейдеры закладывают риски будущего роста и быстро поднимают цены. В свою очередь, при падении котировок заправки вынуждены сначала реализовать топливо, закупленное по старым ценам.

По словам директора ТД "Сокар Украина" Андрея Бычкова, закупочные цены на топливо после новостей о возможном мирном соглашении уже снизились примерно на 100 долларов за тонну. Впрочем, для существенного эффекта необходимо, чтобы снижение цен достигло 200-300 долларов за тонну. Именно тогда украинские водители смогут увидеть реальное снижение розничных цен примерно на 10 гривен за литр.

Пока же эксперты оценивают потенциал ближайшего снижения в пределах 1-2 гривен за литр. Несмотря на оптимистичные прогнозы, возвращение к ценам на уровне 50-60 гривен за литр пока выглядит маловероятным. За последние месяцы изменились не только нефтяные котировки, но и другие факторы, влияющие на формирование стоимости топлива.

В частности, вырос курс доллара, остаются высокими логистические расходы, действуют действующие налоги и акцизы. Кроме того, импортеры работают по ранее заключенным контрактам, поэтому эффект от удешевления нефти будет проявляться постепенно. Именно поэтому даже при благоприятном развитии событий цены могут существенно снизиться, но вряд ли вернутся к уровням нескольких лет назад.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором станет поведение нефтедобывающих стран Ближнего Востока после открытия Ормузского пролива. Из-за многомесячных перебоев с поставками производители потеряли значительные объемы продаж. Поэтому многие из них будут заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее нарастить экспорт и вернуть себе долю рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших нефтяных компаний России — " – " "Татнефть" — ввела на всех своих АЗС ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а также временно перешла на расчеты исключительно наличными. Ограничения появились на фоне проблем с топливоснабжением, атак на нефтеперерабатывающие заводы и уже зафиксированного дефицита бензина в отдельных регионах РФ.

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