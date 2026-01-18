Учителям в Украине готовы платить 50 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является в Украине серьезно востребованной. На кадровых порталах количество вакансий по ней составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

Так, центр иностранных языков ищет преподавателя на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Конкретная сумма, отмечается, будет зависеть от количества проведенных занятий. Среди требований:

Опыт работы учителем, преподавателем или репетитором – от 1 года.

Уровень владения английским – не ниже Upper Intermediate, Advanced/Proficiency.

Оконченное высшее образование – филолог, преподаватель, переводчик. Впрочем, подчеркивается, предпочтение будет отдаваться высокому уровню владения языком и умению преподавать.

Учебный центр предлагает учителю английского языка от 10 000 до 60 000 грн. Заниматься нужно будет:

Проведением индивидуальных, парных занятий по изучению английского языка согласно учебной программе.

Подготовкой и проведением уроков с использованием различных методик и материалов.

Коррекцией и оценкой работ студентов.

Ведением отчетности о прогрессе студентов.

Школа английского языка готова платить преподавателю от 25 000 до 50 000 грн. Занятия нужно будет вести:

Либо индивидуальные.

Либо для групп по 2-8 человек.

Какие доплаты получают учителя в Украине с 1 января

В то же время, с 1 января в Украине подняли зарплаты для всех учителей. Оклад вырос на 30%. Как следствие, размер доплаты теперь должен составлять 2 тыс. грн для всех педагогических работников.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Размер же доплаты для тех, кто не работает на прифронтовых территориях, составляет 2 тыс. грн.

в то же время, украинские работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение – количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

