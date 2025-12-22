Учителям в Украине готовы платить 50 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать

В Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

Так, школа иностранных языков готова платить преподавателю от 30 000 до 50 000 грн. Среди требований:

Знание английского языка на уровне С1.

Опыт от 1 года.

EdTech компания ищет преподавателя-методиста. Платить обещают от 40 000 до 60 000 грн. Предлагают готовую платформу с материалами, а также гибкий график.

Учебный центр предлагает учителю английского языка от 10 000 до 60 000 грн. Заниматься нужно будет:

Проведением индивидуальных, парных занятий по изучению английского языка согласно учебной программе.

Подготовкой и проведением уроков с использованием различных методик и материалов.

Коррекцией и оценкой работ студентов.

Ведением отчетности о прогрессе студентов.

Бизнесу "придется" повышать украинцам зарплаты?

В то же время, констатируют эксперты, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказала OBOZ.UA основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако, констатировала она, в условиях отсутствия ресурса бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям. А те работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2026 году в Украине прогнозируется рост спроса на ІТ-специалистов. А также строителей, медиков, логистов и рабочие профессии.

