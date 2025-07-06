Учителям в Украине готовы платить 40 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать

В Украине учителя английского языка пользуются высоким спросом: на платформах для поиска работы можно найти несколько сотен вакансий. Некоторые компании готовы платить этим специалистам зарплату в размере более 40 000 грн.

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Так, онлайн-школа ищет преподавателя на зарплату от 40 000 до 80 000 грн. Среди требований:

Высшее образование.

Опыт работы от 1 года.

Готовность к работе на полной занятости.

Школа английского языка обещает платить от 30 000 до 50 000 грн учитель с продвинутым знанием языка. "Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", – говорится в объявлении.

Сеть школ английского языка предлагает зарплату от 35 000 до 45 000 грн преподавателю. Согласно объявлению, кандидат должен:

Владеть языком на продвинутом уровне.

Иметь опыт работы от 1 года.

Уметь "легко объяснить сложное".

За кем активно охотятся на рынке труда Украины

В то же время, в целом, на поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней.

Быстрее всего же новую работу находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки. Как рассказали в Госслужбе занятости, представителей таких профессий на это уходит в среднем неделя.

Впрочем, признали специалисты, представители ряда профессий вынуждены тратить на поиск новой работы большое количество времени. По их данным, среди прочих, сложнее всего найти новое место:

Брикетировщикам.

Это специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и пр.

Специалистам по интервьюированию.

Собирают первичную информацию, проводя интервью с людьми.

Организаторам ритуалов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, острая нехватка работников вынуждает украинские компании нанимать на работу несовершеннолетних. Это, в частности, дает возможность уменьшить количество вакансий в пиковые периоды, а кроме того, разгрузить имеющиеся команды и снизить текучесть кадров. При этом платят несовершеннолетним столько же, как и взрослым.

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