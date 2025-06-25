Найдут работу быстрее других: за кем активно охотятся на рынке труда Украины

На поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней. Быстрее всего же новую работу находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки – у представителей таких профессий на это уходит в среднем неделя.

Видео дня

Об этом сообщили в Госслужбе занятости. Там отметили, что также быстро находят работу:

Техники-механики сельскохозяйственного производства.

Монтажники строительных машин и механизмов.

Зоотехники.

Производители художественных изделий из лозы.

Впрочем, признали специалисты, представители ряда профессий вынуждены тратить на поиск новой работы большое количество времени. По их данным, сложнее всего найти новое место:

Брикетировщикам.

Это специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и пр.

Специалистам по интервьюированию.

Собирают первичную информацию, проводя интервью с людьми.

Организаторам ритуалов.

Работникам, организующим и проводящие церемонии похорон.

Репетиторам по технике языка.

Это специалисты, помогающие актерам повышать их профессиональную квалификацию.

Обработчикам тканей и волокон.

Занимаются подготовкой, в частности, тканей к покраске, печати на тканях, отделке после покраски.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Соответственно, резких изменений на рынке труда не ожидается.

Тем не менее, признается, часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала. И преимущественно в сторону увольнения.

"Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. А руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине с начала лета традиционно увеличивается количество сезонных вакансий. В частности, в июне чаще всего ищут работников в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!