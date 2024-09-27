У украинцев выросли долги по быстрым кредитам: конторам, которые дают "деньги к зарплате", должны миллиарды

Долги украинцев по микрокредитам ("быстрые кредиты", "деньги до зарплаты") выросли. С начала 2024 года они увеличились более чем в 1,5 раза – на 56%. В целом, на 1 июля украинцы были должны микрофинансовым организациям (МФО) более 14,5 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается:

с начала года долг увеличился на 5,23 млрд грн;

по сравнению с прошлым годом, средняя сумма микроссуды увеличилась в 1,4 раза – и достигла 6 776 грн.

"62% кредитов выдаются на срок от 3 месяцев до года. На краткосрочные ссуды до месяца приходится лишь 17% кредитов. В 8% микроссуды берутся на 3+ лет", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: более половины новых долгов появились с апреля по июнь 2024 года – 66% от общего количества. Или 3,4 млрд грн.

Отметим: главная проблема "быстрых кредитов" – огромные кредитные ставки. Они достигают сотен тысяч процентов в год. Разумеется, деньги дают в кредит не на год, а на период до одного месяца. Но годовой процент рискует заплатить тот, кто не смог вернуть кредит вовремя.

Компании предлагают акции для первого займа, однако такое предложение – попытка вовлечь клиента в микрокредитование. Например, одна из компаний на своем сайте обещает за кредит на 15 тыс. грн в месяц взять как процент всего 45 грн. Однако на сайтах кредиторов указаны и подлинные условия договора. Согласно им, реальная годовая процентная ставка может достигать 105 015% годовых. То есть практически любой клиент, который вовремя не вернет кредит, окажется в долговой яме.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие годы в Украине постепенно изменят правила выдачи микрокредитов. В частности, процентные ставки по ним урежут, а заемщиков начнут проверять на платежеспособность. Соответствующий закон уже подписан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!