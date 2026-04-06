В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Охранники в супермаркетах и магазинах зачастую работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы, а потому не являются сотрудниками самих торговых точек. Соответственно, они не имеют законного права требовать с покупателей компенсацию за поврежденный товар.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же охранники совершают такие действия, то нарушают закон.

Дело в том, объяснили специалисты, что все вопросы, касающиеся товара, с покупателями должны решать исключительно работники магазина. При этом:

Ответственность за наличие товара несет магазин, а не покупатель.

Товар с повреждённой упаковкой вообще не должен находиться в продаже.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром, – часто они не представляют сам магазин. Требование оплатить поврежденный товар – это грубое нарушение законодательства. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В свою очередь, в Госпродпотребслужбе сообщили, что украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;

если продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

Обмен товара производится, если он не использовался, а кроме того, сохранены:

его товарный вид.

потребительские свойства.

пломбы.

ярлыки.

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Согласно ему, покупатели имеют право рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений, поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

