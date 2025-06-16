У украинцев в супермаркетах отказываются принимать деньги определенных номиналов: куда обращаться
Отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать те или иные купюры и монеты является нарушением законодательства. Причем, даже если они аргументируют это тем, что нечем давать сдачу. Соответственно, подобное поведение является поводом обращаться с жалобой к руководству заведения.
Дело в том, объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", что кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. А также:
- Следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.
- Причем делать это самостоятельно.
"Проблема "у меня нет сдачи" не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.
При этом отмечается: требование определенной суммы является перекладыванием сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя. Так же следует расценивать понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.
Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров
В то же время, сообщили в Госпродпотребслужбе, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны проводить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ же от этого является нарушением законодательства. Там отметили:
- Товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки.
- Если же продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.
При этом подчеркивается: обмен товара качества производится, если он не использовался. А кроме того, сохранены:
- его товарный вид;
- потребительские свойства;
- пломбы;
- ярлыки;
- расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.
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