Украинцам раздадут квартиры бесплатно: что для этого необходимо

Сотни тысяч граждан десятилетиями стоят в очереди на бесплатную квартиру от государства. Сейчас их перспективы получить жилье незначительны. Чтобы исправить ситуацию, Верховная Рада должна полностью переписать Жилищный кодекс.

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Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа") "Минфина". Она напомнила, что в квартирной очереди стоит очень большое количество украинцев.

"В квартирной очереди – 600 тысяч украинцев. Из них 100 тысяч – это семьи военнослужащих и живущие в аварийном жилье. Но квартиры по очереди и до войны получали очень незначительное количество украинцев", – отметила нардеп.

Тему квартирных очередей, по ее мнению, должны расследовать журналисты и правоохранители. "Мы все знаем, как использовались земли Минобороны, как на территории Киева исчезали целые военные городки, а на их месте появлялись новые ЖК. Учреждения тоже не стояли в стороне от такой схемы", – напомнила Шуляк.

Она подчеркнула, что часть квартир в новых жилых комплексах действительно идет на распределение по очереди, но только единицы украинцев получают бесплатное жилье. Среди прочего это стало одной из причин, по которым в Украине возникла столь огромная квартирная очередь.

"Люди стоят в очереди по 10-20 лет, и сказать, что у них есть какая-то перспектива, пожалуй, будет нечестно. Сейчас, мне кажется, уже пора признать, что старый Жилищный кодекс не работает. Нужно брать лучшие европейские модели и менять жилищное законодательство", – призвала Елена Шуляк.

Также она рассказала о планах перестроить долгострои в социальное жилье. Такое жилье будут предоставлять не в собственность, а временно (хотя это возможно, если так решит местная община). Поэтому, когда у семьи улучшится материальное состояние, она уедет из социальной квартиры, освободив место для другой.

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