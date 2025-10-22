У украинцев хотят "легально" красть жилье в оккупации: у кого отберут квартиры и дома

Оккупационным властям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей будет легче отнять недвижимость украинских граждан. Такое жилье будет конфисковано и в дальнейшем распределено между сторонниками режима.

Как сообщают росСМИ, соответствующий законопроект одобрила Правительственная комиссия России. Речь идет о признанных бесхозными домах, квартирах и комнатах на временно оккупированных территориях.

У кого отнимут жилье

Оккупанты хотят признавать "бесхозным" жилье, на которое отсутствуют действительные правоустанавливающие документы, или же владельца установить невозможно. Это будет происходить на основе инвентаризации, данных регистрирующих органов и актов обследования.

С принятием закона оккупационный режим хочет "создать правовую основу" для обеспечения жильем тех, кто его потерял, и "упорядочить использование" жилищного фонда. При этом, как утверждается, у законных владельцев останется возможность вернуть свою собственность.

Что будет после конфискации

Отобранное у законных владельцев жилье предлагает распределять между сторонниками оккупационного режима. А именно его могут получить:

граждане РФ, постоянно проживающие на оккупированных территориях и потерявшие собственное жилье в результате боевых действий, при условии, что они не имеют другой недвижимости;

проживающие на оккупированных территориях и потерявшие собственное жилье в результате боевых действий, при условии, что они не имеют другой недвижимости; работники государственных и муниципальных органов, военнослужащих, полицейских, а также учителя и медики, привлеченные к работе на оккупированных территориях.

Стоит отметить, что схема признания имущества "бесхозным" не является новой для российской оккупационной политики и активно применялась с 2014 года в Крыму и на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. К тому же назначенные Кремлем оккупационные администрации Запорожской и Херсонской областей требуют от местных жителей перерегистрировать право собственности по российским законам, а имущество тех, кто не может физически явиться для перерегистрации объявляется "бесхозным" и конфискуется.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы могут подать заявление на компенсацию за недвижимость на временно оккупированных территориях, к которой был утрачен доступ. Это необходимо сделать, чтобы позже получить репарации от РФ.

