У Путина уже не знают, где взять деньги: с бизнеса трусят последнее ради спасения режима
В России стремительно растет объем активов, конфискованных у бизнеса, пытаясь наполнить истощенную федеральную казну. Но перспектива замедления военной экономики только ухудшает перспективы кремлевского режима.
Об этом сообщает Bloomberg. Российские специалисты по корпоративному праву подсчитали, что общая стоимость частного имущества в РФ, которое конфисковали с 2022 года, достигла 3,9 трлн рублей (около 49,5 млрд долларов), а за последние 12 месяцев эта сумма утроилась.
Из этой суммы 1,5 трлн рублей принадлежали стратегически важным предприятиям, над которыми Кремль стремится усилить свой контроль. А остальные – предприятиям из широкого круга отраслей промышленности, которые после "национализации" продали новым владельцам, а прибыль перевели в казну.
В общем юристы фирмы насчитали 102 таких дела. Как правило, власть находит какие-то оправдания такому государственному рейдерству – это может быть и защита общественных интересов, и претензии к процедуре приватизации в прошлом, а также обвинения в коррупции или даже экстремизме.
Тенденция к увеличению количества случаев конфискации активов может помочь укрепить государственный финсектор, но это ослабляет устойчивость экономики и истощает частный сектор, который помог России выстоять перед санкциями и экономическими последствиями полномасштабного вторжения в Украину.
Например, в 2024 году в федеральный бюджет поступило от продажи недвижимости 132 млрд рублей, хотя целевой показатель был 1 млрд рублей. Значительная часть этой суммы поступила от конфискованных активов, включая автосалон "Рольф" и фирмы химического и сельскохозяйственного секторов. А в марте министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о намерении сохранить такие темпы и в 2025 году.
Экономист и сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета Андрей Яковлев объяснил, что таким образом Кремль решает одновременно "две проблемы. А именно:
- создает новый источник поступлений для бюджета;
- меняет бизнес-элиты таким образом, чтобы их судьба была связана с выживанием режима.
Впрочем, эксперт считает, что силовая замена владельцев частных компаний с многолетним опытом на "тех, кто обязан своим успехом государству", неизбежно снизит общую экономическую эффективность от таких решений. А крупнейшие бизнесмены уже не скрывают своих волнений и на многочисленных встречах с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как уже сообщал OBOZ.UA, по оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, страна-агрессор полностью исчерпала ресурсы, позволявшие ее разогретой военной экономике расти последние два года. Это грозит России далеко идущими последствиями, загоняя ее в рецессию.
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