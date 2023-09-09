У первого замглавы НБУ Рожковой и ее бывших коллег не заберут 1,48 млрд грн: они через суд остановили производство

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда приостановил исполнительное производство о взыскании 1,48 млрд с первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка. После того, как решение примет кассационный суд, уже зависимо от вердикта исполнительное решение могут отменить навсегда либо восстановить.

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Как говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда по делу 910/12955/20, по заявлению истца (один из бывших коллег Рожковой) дело начали рассматривать в кассационной инстанции. Банкир побоялся, что пока будет продолжаться рассмотрение (а оно может затянутся на месяцы и годы), у него, а также у его коллег, среди которых Рожкова, заберут деньги в рамках исполнительного производства и передадут пострадавшим вкладчикам Платинум Банка. И тогда, даже если кассационный суд признает Рожкову и коллег невиновными, деньги вернуть будет крайне сложно.

Поэтому исполнительное производство 72392283 суд остановил. Вместе с Рожковой возмещать 1,48 млрд грн солидарно должны были Константин Смольский (бывший председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета) т.д. Деньги должны направить на погашение задолженности перед кредиторами уже закрытого банка.

НБУ признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию. По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн.

ФГВФЛ иск обосновал тем, что ответчики, которые были должностными лицами Платинум Банка, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций" вызвали нанесения вреда Платинум Банка в размере 1,48 млрд грн, которая состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

Как ранее писал OBOZREVATEL, против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой начали исполнительное производство. Фонд гарантирования вкладов (ФГВО) выиграл суд и теперь требует от Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка заплатить 1,48 млрд грн.

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