У партии "Голос" отобрали госфинансирование: суд принял окончательное решение

Кассационный административный суд (составная часть Верховного суда) подтвердил правомерность решения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о прекращении государственного финансирования политической партии "Голос". Причина – нарушения в отчетах партии за III-IV кварталы 2020 года.

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Об этом сообщили в самом НАПК. Там отметили:

Решение означает, что партия в этом созыве не получит больше средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности.

Постановление суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Верховный Суд поставил точку в вопросе о правомерности прекращения финансирования политической партии "Голос". ... В двух квартальных отчетах за 2020 год политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это основание для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии", – говорится в сообщении.

При этом в НАПК напомнили: до конца 2024 года партия должна получить более 57 млн ​​грн. Это сумма за два квартала.

За что "Голос" лишили госфинансирования

Об обнаружении ряда существенных нарушений у "Голоса" в НАПК сообщили летом 2024 года. Там отметили:

нарушения нашли в отчетах партии об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за III-IV кварталы 2020 года;

недостоверных сведений обнаружено более чем на 4,725 млн грн.

"НАПК установило, что политическая партия "Голос" оформила договоры о предоставлении услуг с ООО "Мейнтис" на 1 млн грн. ... Но указанное общество не оказывало партии этих услуг. Это подтверждают, в частности материалы, полученные от органов государственной власти (Государственного бюро расследований, Государственной налоговой службы Украины), информационных баз данных, а следовательно, информация недостоверна", – объяснили в агентстве.

Тем не менее, отмечается, в отчете за IV квартал 2020 года выявлено, что партия "снова оформила договоры с ООО "Мейнтис" на сумму 1 млн грн". При этом Киевская городская территориальная организация оформила договор для предоставления услуг на сумму более 2 млн 452 тыс. 500 грн.

"Также установлено, что указанное общество не предоставляло партии услуг. Поэтому в отчете указаны недостоверные сведения на общую сумму более 3 млн 452 тыс. 500 грн", – рассказали в НАПК.

Кроме того, отмечается, с двумя физическими лицами-предпринимателями партия заключила договоры на 274 тыс. грн, "содержащие недостоверные сведения". В частности, рассказали в НАПК, в них "содержатся сведения о номерах законопроектов, которые на момент заключения договоров еще не были зарегистрированы в Парламенте".

"То есть, за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это основание для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии", – рассказали тогда в агентстве.

Впрочем, в самом "Голосе" с решением НАПК оказались несогласны – и попытались в судебном порядке отменить его. Тем не менее, как свидетельствует решение Кассационного административного суда, достичь этого партии не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2024 года средняя зарплата в госучреждениях выросла на 44,6% и превысила 55 тыс. грн. причем руководители стратегических учреждений, таких как НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), получили более 200 тыс. грн.

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