Зарплаты чиновников в Украине превысили 55 тыс. грн: кто получает больше всего

В августе 2024 года средняя зарплата в госучреждениях выросла на 44,6% и превысила 55 тысяч гривен, причем руководители стратегических учреждений, таких как НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), получили более 200 тысяч гривен. Высокие зарплаты чиновников вызывают общественные дискуссии об их целесообразности и справедливости на фоне более низких средних доходов в стране.

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Об этом стало известно от Министерства финансов Украины, которое обнародовало свежие данные о полученных зарплатах в органах государственной власти за август 2024 года. Зарплата в госучреждениях в августе на 44,6% больше, чем в январе 2024 года, когда средняя зарплата составила 38,6 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди всех государственных учреждений получают сотрудники НКРЭКУ. Средняя зарплата в этом учреждении составляет 111,9 тысячи гривен, что является самым высоким показателем среди государственных органов. Однако руководство этой комиссии получает еще больше – 223,6 тысяч гривен за август 2024 года. В штате НКРЭКУ работает 531 сотрудник, что делает это учреждение одним из крупнейших по количеству работников в сфере энергетики.

Высокие выплаты объясняются важностью регуляторных функций НКРЭКУ в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые являются стратегически важными для страны. Однако такие зарплаты значительно превышают средний уровень заработной платы в других учреждениях и даже в частном секторе.

Кроме НКРЭКУ, высокие зарплаты наблюдаются у руководителей других государственных органов. Согласно данным Минфина, рейтинг по размеру зарплат среди руководства выглядит так:

Национальное агентство по вопросам государственной службы – зарплата руководства составила 227,8 тысячи гривен;

Национальная сервисная служба Украины – 216,9 тысяч гривен;

– Счетная палата – 206,5 тысячи гривен;

– Пенсионный фонд Украины – зарплата руководства составила 165,2 тысяч гривен.

Такой уровень выплат руководителям государственных учреждений говорит о приоритетности этих органов в системе государственного управления. В то же время общественность и эксперты неоднократно поднимали вопрос о целесообразности столь высоких зарплат, учитывая финансовую ситуацию в стране.

Интересным аспектом является разница в заработках обычных работников и руководителей государственных органов. Например, согласно дашборду Минфина, средняя зарплата обычного специалиста в Национальном агентстве по розыску и управлению активами (АРМА) в августе 2024 года составила 56 тысяч гривен, что значительно больше 17 тысяч гривен, о которых ранее сообщала председатель Антикоррупционного комитета Совета Анастасия Радина. .

Повышение зарплат в государственных органах происходит на фоне предложений Минфина о применении "нормального" прожиточного минимума для расчета должностных окладов в таких структурах, как НАБУ, НАПК и ДБР. В то же время, для судей предлагается оставить "замороженный" прожиточный минимум в размере 2102 гривны, что означает, что "голый" оклад судьи местного суда составит 63 тысячи гривен.

Значительный рост заработных плат в государственных учреждениях вызывает вопрос о справедливости такого подхода. В то же время средняя зарплата штатных работников по стране во втором квартале 2024 года составила 21 тысячу гривен, что почти втрое меньше, чем у государственных чиновников. Это свидетельствует о разрыве в заработках между работниками государственного сектора и другими секторами экономики.

Другие государственные органы, такие как Пенсионный фонд Украины, получают значительно более низкие зарплаты по сравнению с НКРЭКУ или Национальным агентством по вопросам государственной службы. Так, зарплата руководства Пенсионного фонда за август 2024 года составила 165,2 тысячи гривен. Это демонстрирует, что область социальной защиты и обеспечения получает меньше ресурсов, несмотря на свою важность для населения.

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