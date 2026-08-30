У беженцев остался 1 день: кто из украинцев может лишиться выплат в Польше

Украинским родителям в Польше, чьим детям в свое время оформили PESEL UKR без заграничного паспорта, необходимо до 31 августа 2026 года обратиться в администрацию гмины и подтвердить личность действующим документом. Если этого не сделать, статус UKR могут изменить на NUE, что может привести к потере права на 800+, а также повлиять на легальное пребывание и работу в Польше.

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Об этом предупредили в Управлении социального страхования Польши (ZUS). Для многих украинцев, которые после начала полномасштабной войны выехали в Польшу, статус UKR стал основой для легального пребывания, работы и получения социальной поддержки.

Кого касается это требование

Подтвердить личность должны не все украинцы, проживающие в Польше, а конкретная категория граждан. Речь идет о людях, которым присвоили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других документов, без предъявления действующего заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

На практике эта ситуация чаще всего касается детей, поскольку в первые месяцы после начала полномасштабной войны польские власти упрощали процедуры оформления документов для украинцев. Тогда PESEL со статусом UKR можно было оформить без заграничного паспорта.

Если впоследствии ребенок получил паспорт, информацию о документе необходимо внести в соответствующие реестры. Поэтому родителям украинских детей в Польше стоит проверить, не распространяется ли это требование именно на их ребенка.

Что нужно сделать до 31 августа

Процедура подтверждения личности предусматривает обращение в администрацию гмины по месту жительства в Польше. Необходимо лично обратиться в соответствующий орган и предоставить действующий документ, подтверждающий личность. Для ребенка таким документом, в частности, может быть действующий загранпаспорт.

То есть, если PESEL UKR ребенку в свое время оформили без заграничного паспорта, а сейчас паспорт уже есть, родителям следует обратиться в гмину и подтвердить личность ребенка. Сделать это нужно не позднее 31 августа 2026 года.

Важно не откладывать процедуру на последний день, поскольку в последние дни перед истечением установленного срока в органах местного самоуправления может быть больше посетителей.

Что будет, если не подтвердить личность

Последствия пропуска установленного срока могут быть серьезными. Если личность не будет подтверждена в установленный срок, статус UKR могут изменить на NUE. Фактически это означает утрату статуса временной защиты, на котором основываются определенные права украинцев в Польше.

В частности, это может повлиять на возможность получать социальную помощь. Одной из важнейших для украинских семей является программа 800+, по которой на ребенка выплачивается 800 злотых ежемесячно.

В ZUS подчеркивают, что право украинских граждан на эту помощь связано с соответствующим статусом пребывания. Поэтому потеря статуса UKR может привести и к прекращению выплат.

Почему статус UKR важен не только для выплат

Статус UKR в Польше связан не только с социальной поддержкой. Для граждан Украины он также имеет значение с точки зрения легального пребывания и возможности работать в стране на условиях, предусмотренных законодательством о временной защите.

Именно поэтому подтверждение личности важно не только для родителей, получающих 800+. Если статус будет утрачен, человеку может понадобиться оформление другого основания для дальнейшего легального пребывания в Польше. Аналогичным образом могут возникнуть дополнительные вопросы относительно права на работу и доступа к отдельным видам социальной поддержки.

Программа 800+ предусматривает выплату 800 злотых в месяц на каждого ребенка, соответствующего условиям программы. Для граждан Украины право на эту помощь зависит, в частности, от их законного статуса пребывания в Польше. Поэтому документы и данные, на основании которых ребенку или родителям предоставлен статус UKR, имеют не только формальное значение.

Если статус изменяется или утрачивается, это может отразиться и на выплатах, которые семья получает от польского государства. Именно поэтому установленный срок 31 августа 2026 года важен для тех украинцев, которых непосредственно касается требование о подтверждении личности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше резко выросло количество жилья, приобретенного иностранными гражданами, причем самой многочисленной национальной группой среди таких домовладельцев являются украинцы. Безопасность, новые возможности и близость к родной стране перевешивают растущие антиукраинские настроения в польском обществе и немалые цены – в среднем 14,4 тыс. злотых (почти 175 тыс. грн) за "квадрат".

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