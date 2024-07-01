Турция направит ИИ на борьбу с массовым уклонением от налогов: под прицелом больше половины компаний

Власти Турции решили обратиться к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы побороть массовое уклонение от налогов в стране. Новые меры противодействия внедряют на фоне неутешительной статистики – более половины турецких компаний в своей отчетности заявили о прямых убытках или "символической" прибыли, вероятно, чтобы ускользнуть от налогообложения.

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Об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек, пишет Bloomberg. По его словам, правительство Турции как раз проводит кампанию по информированию общественности о новом налоговом законопроекте.

"Мы будем все больше внедрять алгоритмы и искусственный интеллект в аудиторских компаниях", – объяснил Шимшек. По его словам, ИИ может помочь в выявлении правонарушений, в частности, с помощью улучшенного анализа данных.

Сам законопроект при этом также приведет к введению дополнительных налогов. Шимшек отметил, что это поможет Турции восстанавливать экономику, пострадавшую от мощных землетрясений в 2023 году.

Передовые технологии для борьбы с уклонением от налогообложения уже используют в Италии и США, отмечает агентство. В частности, ИИ применяют для лучшего использования данных и для улучшения анализа рисков.

Также, как сообщал Reuters, Комиссия по надзору за рынком ценных бумаг и биржам Италии (CONSOB) тестирует искусственный интеллект для утверждения проспектов эмиссии и обнаружения инсайдерской торговли. "Эти алгоритмы могут помочь в проведении предварительного анализа для выявления случаев инсайдерской торговли, после чего последуют целенаправленные следственные действия", – заявили представители регулятора.

По их данным, алгоритму ИИ нужно три секунды, чтобы обнаружить ошибку. У эксперта на это уйдет не менее 20 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в 2024 году Европейский парламент утвердил первую в мире комплексную программу по ограничению рисков ИИ. Документ должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

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