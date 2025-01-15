Цены выросли более чем на 200%: какой популярный продукт подорожал в Украине больше всего

В Украине значительно подорожала еда – в 2024 году общая стоимость продуктов увеличилась на 14,1%. Больше всего – белокочанная капуста, цены на которую выросли сразу на 204%, до средних 34,02 грн/кг (декабрь-2024 к декабрю-2023).

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Об этом сообщили в Госстате. Согласно его информации, также значительно подорожали:

морковь – на 150,1%, до средних 28,59 грн/кг;

картофель – на 96,6%, до средних 29,74 грн/кг;

яблоки – на 71,9%, до средних 35,22 грн/кг;

свекла – на 73%, до средних 19,65 грн/кг.

Также ощутимо цены выросли на сливочное масло – на 38%, до средних 102,23 грн/пачка 200 граммов. Сметана жирностью до 15% подорожала на 25,5%, до средних 130,85 грн/кг.

Подсолнечное масло выросло в цене на 22,9%, до средних 72,73 грн/л. А яйца – на 14,3%, до средних 64,24/десяток.

Впрочем, некоторые продукты подешевели. В частности:

свинина – на 4,6%, до средних 184,76 грн/кг;

пшено – на 4,4%, до средних 25,41 грн/кг;

сало – на 4,2%, до средних 166,19 грн/кг;

сахар – на 0,4%, до средних 33,16 грн/кг.

В целом же по итогам декабря 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 12% – нового максимума за год. Это больше, чем ожидалось – НБУ прогнозировал инфляцию по итогам года до 10%.

Одним из ключевых драйверов общего роста цен стало подорожание именно продуктов питания. Так, больше всего за год в цене прибавили овощи, которые из-за неурожая подорожали аж на 48,3% по сравнению с прошлым декабрем.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – тарифы выросли в целом на 18,9%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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