Цены упадут, но дешево не будет: в Украине готовятся пересмотреть стоимость популярных продуктов
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сезонные овощи в Украине – помидоры, капуста, морковь, свекла – будут дешеветь до конца сентября, однако текущие цены по-прежнему остаются выше, чем в прошлом и позапрошлом годах. В частности, нетипично высокой остается стоимость отечественных фруктов и ягод.
Об этом сообщил СМИ председатель Союза украинского селянства Иван Томич. Он подчеркнул, что это связано как с сокращением объемов агропроизводства, так и с большими затратами на логистику.
Почему растут цены на продукты
Главными факторами ценового давления остаются дефицит внутреннего производства и большая наценка на пути от поля до прилавка. По словам Томича, это не связано с существенным сокращением количества фермерских хозяйств – в три раза за 5 лет.
Другая существенная проблема – значительная разница между закупочными и розничными ценами. Прежде всего, это связано с логистикой: например, если продукция от фермера может стоить 15-20 грн/кг, то на прилавки она поступает уже по цене 35-70 грн/кг.
Импортозависимость и высокие цены на фрукты
Из-за недостаточного собственного объема производства Украина вынуждена активно импортировать продукцию из-за рубежа, поддерживая иностранный бизнес вместо собственного.
"Более половины овощной продукции – это импорт не только из Турции, но и из Польши и других наших соседей. То есть мы инвестируем и поддерживаем зарубежного фермера", – утверждает председатель Союза селянства.
Нетипично высокими остаются цены и на отечественные фрукты и ягоды. В частности, стоимость черешни составила 200-250 грн/кг, а яблок – 60-90 грн/кг. Учитывая, что такие культуры выращиваются по всей стране, Томич считает такие цены завышенными.
Что поможет снизить цены
- Развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.
- Поддержка мелких производителей со стороны правительства.
- Наращивание внутренних объемов.
- Увеличение количества рабочей силы.
Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!