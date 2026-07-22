Цены упадут, но дешево не будет: в Украине готовятся пересмотреть стоимость популярных продуктов

Сезонные овощи в Украине – помидоры, капуста, морковь, свекла – будут дешеветь до конца сентября, однако текущие цены по-прежнему остаются выше, чем в прошлом и позапрошлом годах. В частности, нетипично высокой остается стоимость отечественных фруктов и ягод.

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Об этом сообщил СМИ председатель Союза украинского селянства Иван Томич. Он подчеркнул, что это связано как с сокращением объемов агропроизводства, так и с большими затратами на логистику.

Почему растут цены на продукты

Главными факторами ценового давления остаются дефицит внутреннего производства и большая наценка на пути от поля до прилавка. По словам Томича, это не связано с существенным сокращением количества фермерских хозяйств – в три раза за 5 лет.

Другая существенная проблема – значительная разница между закупочными и розничными ценами. Прежде всего, это связано с логистикой: например, если продукция от фермера может стоить 15-20 грн/кг, то на прилавки она поступает уже по цене 35-70 грн/кг.

Импортозависимость и высокие цены на фрукты

Из-за недостаточного собственного объема производства Украина вынуждена активно импортировать продукцию из-за рубежа, поддерживая иностранный бизнес вместо собственного.

"Более половины овощной продукции – это импорт не только из Турции, но и из Польши и других наших соседей. То есть мы инвестируем и поддерживаем зарубежного фермера", – утверждает председатель Союза селянства.

Нетипично высокими остаются цены и на отечественные фрукты и ягоды. В частности, стоимость черешни составила 200-250 грн/кг, а яблок – 60-90 грн/кг. Учитывая, что такие культуры выращиваются по всей стране, Томич считает такие цены завышенными.

Что поможет снизить цены

Развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

Поддержка мелких производителей со стороны правительства.

Наращивание внутренних объемов.

Увеличение количества рабочей силы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.

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