Цены самые высокие за последние 23 года: незаменимый для россиян продукт продолжает дорожать на фоне дефицита

Цены на картофель в России выросли до 84,7 рубля за килограмм - это самый высокий уровень за последние 23 года. За год стоимость подскочила на 173%, установив новый исторический рекорд. Основная причина - полное исчерпание запасов и провальный урожай 2024 года, что заставило заменить отечественный картофель импортным из Египта, Пакистана и Китая.

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Об этом пишут росСМИ. На конец апреля средняя розничная цена за килограмм картофеля достигла 84,7 рубля, что на 49% больше, чем в начале года, и на целых 173% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это самый большой годовой рост с 2002 года - времени, с тех пор как Росстат ведет публичную статистику. Предыдущий рекорд в 129,3% роста был зафиксирован еще в 2011 году, однако нынешняя ситуация значительно серьезнее. Особенно стремительно дорожает картофель в оптовом сегменте: цены для ритейлеров подскочили с начала года на 85,2%, а в годовом измерении выросли на невероятные 340%.

Причиной такого ценового скачка стало полное исчерпание запасов отечественного картофеля из-за низкого урожая в 2024 году. Основные производственные регионы пострадали от экстремальных погодных условий - весенних заморозков и длительной засухи, что привело к снижению валового сбора на 1,2 млн тонн (до 7,3 млн тонн). Между тем минимально необходимое для потребления населением внутреннее производство, по оценкам Минсельхоза, составляет не менее 8 млн тонн.

В ответ на риск дефицита и социальное напряжение правительство с января 2025 года разрешило беспошлинный ввоз картофеля из так называемых "дружественных стран", среди которых Египет, Пакистан и Китай. Представители торговых сетей, таких как "Лента" и X5 Retail Group, подтверждают, что именно импортный картофель сейчас доминирует на прилавках супермаркетов. Однако это не решает проблему в корне.

Потребители вынуждены тратить больше на базовые продукты, что усиливает финансовое давление на миллионы домохозяйств. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов даже предложил временно ввести государственное регулирование розничных цен на картофель, подчеркивая, что для многих россиян он имеет статус "второго хлеба". Правительственные прогнозы на 2025 год предусматривают рост площадей под картофель на 2,3% (до 286,3 тыс. гектаров), однако эксперты предостерегают, что весенние заморозки могут задержать начало сбора урожая, что снова создает риски для стабильности на рынке.

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