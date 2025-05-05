Кремль "отрезал" россиянам интернет перед парадом на 9 мая: почему людей не хотят впускать в сеть

В России начали ограничивать мобильный интернет, в частности в Москве, объясняя это "мерами безопасности" на период подготовки к параду. Власти боятся как украинских атак, так и возможных внутренних протестов, поэтому тестируют новые инструменты цифровой изоляции.

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О сбоях в работе интернета пишут российские СМИ, а о причинах таких решений сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Проблемы наблюдаются у пользователей сразу нескольких провайдеров и мобильных операторов, включая "Билайн", "МегаФон", МТС, Т2, Yota и "Ростелеком".

Больше жалоб зафиксировано в Москве, где именно в этот день проходила репетиция воздушной части парада к так называемому "дню победы". Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои онлайн-платформ, пользователи сообщали о перебоях не только с мобильным интернетом, но и с общей связью. К проблемам с провайдерами присоединились сбои в работе банковских приложений, Telegram, WhatsApp и даже сайта Минобороны РФ.

Российские власти объясняют это мерами безопасности на период празднования и просят людей "немного потерпеть". Сообщения о возможных перебоях связи также массово начали поступать через официальные системы оповещения.

Некоторые операторы уже публично признали проблемы, но заявили, что они "вызваны независимыми от них причинами". В компании Билайн рекомендовали россиянам подключаться к Wi-Fi, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE. В "МегаФоне" заявили, что их сеть работает стабильно, и никаких ограничений с их стороны нет.

Впрочем, за официальными пояснениями скрывается более тревожная картина. В России явно опасаются украинских дроновых ударов, которые могут сорвать парад и другие "сакральные" мероприятия. Так называемые "меры безопасности", по словам ЦПИ, могут быть не только попыткой обезопасить небо над Москвой, но и возможностью отработать масштабную блокировку связи на случай внутренних беспорядков.

По мнению экспертов, ограничение мобильного интернета – один из эффективных способов сделать невозможным организацию протестов, особенно в крупных городах. Несмотря на пропаганду о "всенародной любви" к Путину и поддержку войны, власти явно боятся даже единичных случаев сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство России из-за финансовой пропасти вынуждено в третий раз за год переписывать бюджет, увеличивая дефицит на сотни процентов и одновременно облагая бизнес и население новыми налогами. При падении цен на нефть и реальной инфляции более 20% Россия стремительно приближается к глубокому экономическому кризису.

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