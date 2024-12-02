Цены резко выросли: сколько теперь в супермаркетах стоит экзотический фрукт

Спрос на манго в Украине в канун праздников растет, а его средняя цена уже достигла 575 грн/кг, что на 15% выше, чем в прошлом. Основными факторами подорожания являются логистические расходы, таможенные пошлины и валютные колебания, которые могут повлечь за собой дальнейший рост цен.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович. Новогодние праздники в Украине традиционно сопровождаются увеличением спроса на фрукты из тропических регионов.

Среди них особенной популярностью пользуется манго. Однако вместе со спросом растут и цены на этот экзотический фрукт, что вызывает интерес к причинам такого подорожания. На оптовом рынке "Шувар" во Львове средняя цена на 1 кг манго сейчас составляет 575 грн, что на 15% больше, чем в прошлом, когда средняя стоимость была 500 грн/кг. Несмотря на высокую цену, спрос на манго остается стабильно высоким, особенно в канун праздников.

Факторы, влияющие на цену манго, носят как глобальный, так и локальный характер:

импортный характер продукции: манго не выращивается в Украине из-за климатических условий, поэтому весь его объем импортируется из таких стран как Индия, Таиланд, Бразилия и другие тропические регионы;

манго не выращивается в Украине из-за климатических условий, поэтому весь его объем импортируется из таких стран как Индия, Таиланд, Бразилия и другие тропические регионы; особые условия транспортировки: манго чувствительно к условиям хранения и транспортировки. Для сохранения свежести требуются специальные температурные режимы и контроль влажности, что значительно увеличивает логистические расходы;

манго чувствительно к условиям хранения и транспортировки. Для сохранения свежести требуются специальные температурные режимы и контроль влажности, что значительно увеличивает логистические расходы; таможенные пошлины и налоги: импортная продукция облагается налогами и таможенными пошлинами, что прямо влияет на конечную стоимость для потребителя;

импортная продукция облагается налогами и таможенными пошлинами, что прямо влияет на конечную стоимость для потребителя; влияние мировых рынков: колебания цен на мировых рынках фруктов, рост расходов на транспортировку и изменения валютного курса также отражаются на стоимости манго в Украине.

"Окончательная динамика будет зависеть от ситуации на мировых рынках, транспортных расходах и валютных колебаниях", – отметила Попович. Несмотря на высокую стоимость, манго остается популярным благодаря своему вкусу и статусу деликатеса.

Цены на манго в супермаркетах

Подорожало манго и в супермаркетах. В целом, стоимость овоща в крупных сетях колеблется от 36 до 54,9 грн/шт. В частности, в:

Фора – 49,90 грн/шт.;

Сильпо – 54,99 грн/шт.;

Varus – 36,89 грн/шт.;

Auchan – 41,70 грн/шт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая овощей, поэтому их импорт сильно вырос, равно как и цены для конечного потребителя. В то же время, в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.

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