В Україні неочікувано розвернулися ціни на моркву: скільки коштує кілограм тепер

Цены на морковь, которые в Украине с начала осени падали, неожиданно развернулись вверх. Этому способствует повышение спроса и сокращение предложения со стороны фермеров. В результате теперь оптовая стоимость моркови от производителей достигает 13 грн/кг, что все еще почти вдвое ниже прошлогодних.

Об этом сообщает EastFruit. Впрочем подорожание может быть временным – если агрокомпании воспользуются ситуацией и начнут распродажу своей продукции.

Что происходит с ценами на морковь

Аналитики подсчитали, что лишь с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%. В результате фермеры отгружают ее по 7-13 грн/кг, зависимо от качества и объемов партий, что все еще в на 54% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Ситуация на рынке

Ключевые производители связывают рост цен на морковь с повышением торговой активности. При этом большинство агропредприятий приостановили продажи корнеплодов высокого качества в ожидании дальнейшего роста цен. Основной объем урожая они заложили на хранение, а на рынок поставляют лишь излишки, в результате чего предложение данных корнеплодов на рынке несколько сократилось.

При этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. В дальнейшем дальнейшее удорожание может подтолкнуть фермеров к распродаже моркови из хранилищ – это, в свою очередь, приведет к увеличению поставок и в результате – к снижению цен.

Стоимость моркови в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена моркови в крупнейших торговых сетях Украины составляет 12,23 грн/кг – это на 48 коп. меньше, чем в сентябре. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 9,89 до 15,90 грн/кг. По состоянию на 30 октября цены в украинских супермаркетах следующие:

Megamarket – 15,90 грн/кг;

"Фора" – 10,90 грн/кг;

Auchan – 10,90 грн/кг;

Metro – 9,90 грн/кг

"Сильпо" – 10,90 грн/кг;

Varus – 10,90 грн/кг;

Novus – 10,89 грн/кг;

АТБ – 9,89 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что после нескольких недель падения цен в Украине начал дорожать лук. Это связано с тем, что плохая погода заставила фермеров приостановить сбор урожая, из-за чего предложение этого овоща на рынке резко сократилось.

